Rolling Stones a Milano: scaletta canzoni, orario inizio e fan video del concerto

Rolling Stones a Milano: la band musicale è attesa nel concerto di San Siro. I biglietti sono andati tutti sold out e i cancelli saranno aperti a partire dalle 16.30 di martedì 21 giugno. Ecco la scaletta e tutte le info.

Rolling Stones a Milano: scaletta canzoni

San Siro di Milano dopo Mengoni è pronto ad accogliere i Rolling Stones. Martedì 21 giugno, la band musicale dal successo internazionale canterà nella data italiana.

Ci sarà Mick Jagger che era risultato positivo: “Ciao a tutti, grazie moltissime per i vostri messaggi affettuosi. Li ho molto apprezzati. Sono dispiaciuto per l’inconveniente degli show annullati, ma martedì saremo sul palco a Milano, ci vediamo lì”.

Ecco la scaletta delle canzoni del concerto a San Siro della band:

Street Fighting Man

19th Nervous Breakdown

Get Off of My Cloud

Tumbling Dice

I Wanna Be Your Man

Out of Time

You Can’t Always Get What You Want

Living in a Ghost Town

Honky Tonk Women

You Got the Silver

Connection

Miss You

Midnight Rambler

Start Me Up

Paint It Black

Sympathy for the Devil

Jumpin’ Jack Flash

Gimme Shelter

(I Can’t Get No) Satisfaction

Rolling Stones a Milano: orario d’inizio

Sulle pagine della band sono state invece pubblicate le immagini dell’allestimento di San Siro “sotto il glorioso sole italiano, non vediamo l’ora di vedervi allo stadio domani sera!”. L’inizio è previsto alle 19.30 con l’opening dei Ghost Hounds. I cancelli saranno aperti a partire dalle 16.30.

Fan video del concerto

In attesa dei filmati dei fan, ecco gli ingressi adatti per ogni settore:

GATE 2 – Diamond Pit A in piedi , Gold Circle in piedi

GATE 3 – 1° e 2° Anello Verde

GATE 4 – Early Entry h. 15,30 (esclusivamente per: BEGGAR’S Banquet Package, VOODOO Lounge Package, SIXTY Package)

GATE 5 – 3° Anello Verde

GATE 7 – 2° Anello Rosso

GATE 8 – 1° Anello Rosso

GATE 9 – 3° Anello Rosso

GATE 10 – Prato Posto in Piedi

GATE 11 – Diversamente Abili – Diversely Able

GATE 13 – 3° Anello Blu

GATE 14 – 1° e 2° Anello Blu

GATE 15 – Diamond Pit B in piedi , Gold Circle in piedi