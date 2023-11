Bruciasse Il Cielo di Blanco: significato, testo e video della canzone

Bruciasse Il Cielo è la nuova canzone lanciata da Blanco in queste ore. Dunque, nuove parole e immagini disponibili online e in radio.

Bruciasse Il Cielo è il titolo del nuovo singolo di Blanco lanciato in queste ore online e nelle radio. Dunque, continua il cantante ad arricchire la sua musica.

Bruciasse Il Cielo di Blanco: significato e testo

Blanco ha lanciato online e nelle radio il suo nuovo singolo dal titolo “Bruciasse Il Cielo”. Ecco come l’artista ha spiegato le parole del suo testo: “Bruciasse il cielo” è un po’ come se chiudesse il cerchio: di quest’anno, di “Innamorato”, di tante cose che hanno fatto parte di questo percorso incredibile. Credo che ogni album sia una fotografia di un diverso momento di vita, e questo pezzo celebra e chiude questa ultima fase lasciando aperte le porte per nuove strade. Mi piaceva l’immagine del fuoco nel cielo: “bruciasse il cielo”, una specie di giuramento solenne, uno di quelli che lanci con il cuore in mano, a persone e in situazioni davvero importanti. E il fuoco è un elemento che mi ha sempre affascinato, una forza che sì, distrugge, ma che getta le basi per poter ricostruire da zero”.

Vorrei cancellare

Ogni cosa stasera

Non farmi sentire

Un’anima in pena

Sola nel mondo

Che gira e rigira per te

Ma che poi cade giù

Non li so dimenticare

Tagliano come una lama

Prima i morsi della fame

Ora i mostri della fama

E almeno tu illudimi

-ludimi

Come sai fare tu

Bruciasse il cielo

Bruciasse soltanto

Per dirti che è vero

A me mi hai capito

Soltanto tu, tu tu

Via da tutto il veleno

Dal buio più nero

Soltanto tu, tu, tu

Qualcosa faremo

Bruciasse il cielo

Stammi vicino se puoi

Anche se a volte posso cadere nel vino

Sono come un giardino per te

Calpestami il cuore

Poi stracciami come un aquilone

E conservami come un gettone

Per quando vorrai una canzone

In più per te

Non li so dimenticare

Tagliano come una lama

Prima i morsi della fame

Ora i mostri della fama

E almeno tu illudimi

-ludimi

Come sai fare tu

Bruciasse il cielo

Bruciasse soltanto

Per dirti che è vero

A me mi hai capito

Soltanto tu, tu tu

Via da tutto il veleno

Dal buio più nero

Soltanto tu, tu, tu

Qualcosa faremo

Bruciasse il cielo

Ma quanti ne ho fatti

Di sbagli

Ma che stronza che parli

E poi parli e mi guardi

Voglio solo scoparti

Odio amarti, ripensarci

Voglio uccidere

Vado al manicomio però

Bruciasse il cielo

Bruciasse soltanto

Per dirti che è vero

A me mi hai capito

Soltanto tu, tu tu

Via da tutto il veleno

Dal buio più nero

Soltanto tu, tu, tu

Qualcosa faremo

Bruciasse il cielo

Il video della canzone

LEGGI ANCHE: Ninnananna di Enrico Nigiotti: testo, significato e video della canzone