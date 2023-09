Allerta meteo 4 settembre con vento forte in 7 regioni: l’avviso dell’Aeronautica Militare

Allerta meteo annunciata nella giornata di lunedì 4 settembre in particolare per venti forti sul alcune regioni della Penisola. L’Aeronautica Militare ha annunciato i rischi con un avviso ufficiale pubblicato nelle scorse ore.

Allerta meteo 4 settembre con vento forte in 7 regioni

Allerta meteo annunciata per la giornata di lunedì 7 settembre in 7 regioni per rischio di venti forti. In particolare, sono a rischio le regioni del centro-sud che sono a rischio anche nei prossimi giorni. Dunque, con il mese di settembre torna anche il maltempo che mette in agitazione diverse città.

L’avviso dell’Aeronautica Militare

Ad avvisare cittadini e istituzioni del pericolo dei venti forti è stata l’Aeronautica Militare con un avviso ufficiale pubblicato nelle scorse ore:“ Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 03/09/23. Dalla mattina di domani, lunedì 4 settembre 2023, e per le successive 36/48 ore, si prevedono venti forti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; mareggiate lungo le coste esposte“.

La Protezione Civile della Campania ha messo in allerta per il vento forte anche per la giornata di martedì 5 settembre con “venti forti e temporaneamente molto forti dai quadranti settentrionali, con possibili raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate”. Si raccomanda ai sindaci e alle autorità competenti di “attivare sui rispettivi territori tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi: massima prudenza per le imbarcazioni e le persone presenti, anche nelle ore notturne, nelle zone portuali e nei litorali esposti ai venti”.