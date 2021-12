Natale col Covid per i vip: Bobo Vieri, Jovanotti, Nicola Savino, Clivia Incorvaia

Natale covid vip: il mondo dello spettacolo e della musica non è stato risparmiato dal virus. Diversi in quarantena nelle feste natalizie.

Natale covid vip: il virus non sta risparmiando nessuno, nemmeno i personaggi famosi che sono costretti alla quarantena nelle feste natalizie, lontano da cene e affetti.

Natale col Covid per i vip: Bobo Vieri

Il covid ha colpito anche i vip rovinando le feste natalizie e viaggi pianificati. L’ex calciatore dell’Inter, Bobo Vieri, è stato contagiato ed è isolamento a casa come racconta la moglie sui social Costanza Caracciolo: “In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del Covid – ha scritto l’ex velina -.

Purtroppo il nostro Christian si è beccato il virus. Pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte. Mi auguro solo che ne usciremo presto tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra stessa situazione un abbraccio in più!”.

Natale col Covid per i vip: Jovanotti

Il covid non ha risparmiato nemmeno un divo della musica, Lorenzo Jovanotti. A modo suo, il cantante ha raccontato la sua positività con un video su TikTok. “È un’influenza, di quelle toste. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Dai va bene, poi sono vaccinato…”. Nelle clip si mostra combattivo, scherzando e prendendo “a pugni” il Covid: “Vai via dai, ci sono posti migliori.

Natale è passato e passerai anche tu”, racconta. Il cantante indossa una t-shirt bianca e una camicia a scacchi rossa e parla dei sintomi, oltre la febbre alta delle ultime ore: “Mal di gola, pazzesco – aggiunge in un altro video – male di muscoli, tutto… Passerà”.

Natale col Covid per i vip: Nicola Savino

Il destino e la positività di Jovanotti legata a quella del conduttore Nicola Savino. “Io e Jovanotti all’Omicron bar, un locale malfamatissimo.

Sto bene, non ho sintomi, magno da mane a sera…grazie a tutti!”. Così scherza su Instagram Nicola Savino dopo esser risultato positivo al Covid così come il suo amico Jovanotti, postando una foto nella quale è ritratto assieme al cantautore. Era stato proprio quest’ultimo ad annunciare ieri su TikTok la positività sua e di Savino, “Nonostante il tampone rapido avesse stabilito che non lo era. I tamponi rapidi non funzionano granché. Mi ha chiamato la sera Nicola, mi ha detto ‘stamattina ero negativo, ora ho fatto il molecolare e sono positivo’”.

Clivia Incorvaia, covid

La conduttrice e influencer Clivia Incorvaia, in attesa del secondo figlio, qualche giorno fa è risultata positiva al Covid, in attesa di fare la seconda dose.

Clivia Incorvaia racconta la sua positività al virus e le condizione di saluto su Instagram: “La cucciola sta bene e io oggi mi sono alzata dal letto per la prima volta», scrive via Instagram, «Sguardo stanco (ma felice), rossetto sbavato ma ho indossato come promesso l’abito da “Mamma Natale “. Mai come quest’anno credo che il miglior regalo da chiedere sia stare in salute ( luogo comune ma quando ci passi ne capisci la verità). Grazie per tutte le onde positive che mi avete inviato. Buon Natale”.