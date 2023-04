La semifinale di Champions Milan-Inter sarà in chiaro. Ecco dove vedere la partita di Champions valida per l'ingresso in finale

La semifinale di Champions Milan-Inter sarà in chiaro. Ecco dove si potrà vedere.

Champions, Milan-Inter sarà in chiaro: dove vederla

Buone notizie per i tifosi di Milan e Inter: la semifinale di Champions League verrà trasmessa in chiaro. Prime Video infatti oggi, venerdì 28 aprile, ha annunciato che renderà disponibile la trasmissione in diretta della partita valida per la Uefa Champions League non solo sui canali Prime Video, ma anche in chiaro su Tv8.

La partita sarà alle 21 di mercoledì 10 maggio a San Siro, e sarà il primo atto della doppia sfida che permetterà ad una delle due squadre di approdare in finale di Champions League.

Il pre-partita e i telecronisti

Il pre-partita di Prime Video sarà disponibile sia su Prime Video che sul canale in chiaro TV8 di Sky dalle 19.30 in diretta da San Siro. A bordocampo a commentare la supersfida ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito.

La telecronaca di Milan-Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Gli inviati a bordo campo saranno invece Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.