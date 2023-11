Muschio Selvaggio, accordo economico tra Fedez e Luis Sal: come è finita la lite?

Muschio Selvaggio, Fedez trova un accordo economico con Luis Sal dopo la lite con l’ex amico. Il podcast prosegue senza lo youtuber, il rapper si lascia sfuggire qualche frecciata: “Incredibile avere affianco qualcuno che lavora, c’è chi guadagna senza fare nulla”.

Muschio Selvaggio, si chiude la faida tra Fedez e Luis Sal: accordo economico tra i due

Muschio Selvaggio va avanti e la litigata da telenovela tra Fedez e Luis Sal arriva alla sua conclusione. Secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, l’ex duo ha finalmente trovato un accordo sul podcast dopo la furiosa litigata dell’estate scorsa che ha portato il noto youtuber a lasciare il progetto. Le parti avrebbero trovato un’intesa per un “accordo economico e un patto di riservatezza” per chiudere definitivamente ogni discussione su Muschio Selvaggio. La notizia è stata riportata anche da Giuseppe Candela di Dagospia sul suo profilo Twitter: “Com’è finita tra Fedez e Luis Sal? “Pare si sia risolta con accordo economico e patto di riservatezza tra le parti in causa”.

Com’è finita tra Fedez e Luis Sal? “Pare si sia risolta con accordo economico e patto di riservatezza tra le parti in causa”. (Fonte Chi) — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 14, 2023

Le frecciate di Fedez: “Guadagna anche chi non fa il programma, complimenti a Mr Marra che almeno lavora”

Sebbene la questione sembri ormai chiusa, non sembra che Fedez sia già pronto a dimenticare l’accaduto. Nel corso dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, con ospiti il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e lo storico Tomaso Montanari, il rapper si è concesso qualche frecciata velenosa a Luis Sal. “Questo programma si fa senza soldi, anzi, a volte li guadagna anche chi non lo fa” ha commentato sibillino Fedez, riferendosi con ogni probabilità all’accordo con lo youtuber. In un altro passaggio del podcast, Fedez ha nascosto un’altra critica a Luis in un complimento alla sua nuova spalla, Mr Marra: “Abbiamo dei video? Ma davvero? Allora voglio dire una cosa: voglio ringraziare Davide Marra perché avere al mio fianco una persona che lavora è incredibile, grazie. Non succede sempre“.