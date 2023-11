Muschio Selvaggio, Luis Sal smentisce l’accordo: “Fedez mi ha fatto causa”

Muschio Selvaggio, la smentita di Luis Sal sulle voci di accordo con Fedez: “Mi ha fatto causa, mi sto difendendo”. Ancora accesissima la faida tra i due ex amici, in fumo le indiscrezioni sull’intesa tra le parti.

Muschio Selvaggio, è causa tra Luis Sal e Fedez: lo youtuber smentisce l’accordo

Sembrava pace fatta, ma la battaglia per Muschio Selvaggio in realtà è ancora nel vivo. Il noto youtuber Luis Sal ha voluto mettere le cose in chiaro dopo una serie di indiscrezioni su un suo presunto accordo economico con Fedez. L’intesa tra i due ex amici, a quanto pare, non esiste affatto, anzi: il rapper avrebbe fatto causa al suo ex collega. Con una mossa che ricorda tanto il suo intervento lampo sul canale Youtube di Muschio Selvaggio, Luis ha smentito la notizia direttamente sul profilo Instagram del podcast: “Ciao muschietti selvaggi. Piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza, ed anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo“. La faida tra i due sembra quindi ancora ben lontana da una risoluzione. Come andrà a finire?

I commenti al veleno di Fedez: “Meno male che ho affianco qualcuno che lavora”

Negli ultimi giorni Fedez, pur non parlando direttamente di Luis Sal, si era lasciato sfuggire un paio di frecciate molto eloquenti. Nel corso dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, con ospiti il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e lo storico Tomaso Montanari, il rapper si è concesso commenti molto velenosi. “Questo programma si fa senza soldi, anzi, a volte li guadagna anche chi non lo fa” ha commentato sibillino Fedez. In un altro passaggio del podcast, Fedez ha nascosto un’altra critica a Luis in un complimento alla sua nuova spalla, Mr Marra: “Abbiamo dei video? Ma davvero? Allora voglio dire una cosa: voglio ringraziare Davide Marra perché avere al mio fianco una persona che lavora è incredibile, grazie. Non succede sempre“.