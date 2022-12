Auto Avatar, Mercedes e James Cameron insieme hanno progettato un veicolo futuristico

Auto Avatar, la Mercedes e la casa di produzione del regista James Cameron hanno progettato e realizzato insieme un nuovo veicolo. L’auto si ispira al film di Avatar, ecco perché viene indicata con questo nome. Si tratta di un modello all’avanguardia e futuristico.

Auto Avatar, Mercedes e James Cameron insieme

La nuova Mercedes Vision Avtr che è stata progettata in collaborazione fra la Mercedes e la Lightstorm Entertainment, la società californiana di James Cameron che ha prodotto quasi tutti i film del regista dal 1990 oggi, da Terminator 2 a The Abyss a Titanic e, soprattutto, l’innovativo Avatar del 2009 e il suo sequel Avatar: The Way of Water.

I progettisti automobilistici di Mercedes hanno collaborato con i progettisti della produzione cinematografica per la creazione delle creature, degli ambienti, delle scenografie e degli effetti di Pandora; entrambi i team hanno visitato gli studi degli altri in Germania e in California.

Progettato un veicolo futuristico

Il nuovo veicolo si presenta con un motore combinato di oltre 350 kW, Vision Avtr stabilisce un nuovo punto di riferimento per Plug-in Hybrid. Inoltre, ogni ruota può essere mossa separatamente e a seconda della situazione di guida.

Oggi, il veicolo è funzionante ed è realtà anche se può arrivare a massimo a 60 orari. Dunque, ci saranno delle migliorie da effettuare per portare il veicolo futuristico sul mercato automobilistico.