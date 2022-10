Maria Grazia Calandrone, chi è la poetessa: vita privata, carriera, poesie

Chi è Maria Grazia Calandrone, poetessa e scrittrice italiana. Oltre alla prosa e alla poesia, ha spesso prestato la sua penna al giornalismo, collaborando con diverse testate. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera, sulle opere e sulla vita privata della nota autrice.

Chi è Maria Grazia Calandrone: carriera, opere e vita privata della poetessa

Nata a Milano il 15 ottobre 1964, Maria Grazia Calandrone ha 58 anni ed è una nota scrittrice e poetessa italiana.

Abbandonata a soli otto mesi su un prato di Villa Borghese a Roma, viene adottata dal dirigente comunista Giacomo Calandrone e da sua moglie Ione. Il padre adottivo, già 50enne all’arrivo di Maria Grazia, scompare quando ha solo 11 anni, ma ha una grande influenza sulla sua vita.

Coltiva la sua passione per la scrittura fin da bambina e da adulta la rende la sua professione. Nel corso della sua carriera ha lavorato come giornalista per La ventisettesima ora, Il Manifesto, Il Corriere della Sera e la rivista Poesia.

È inoltre autrice e conduttrice per Radio Rai 3, e ha prestato servizio volontario in carceri, scuole pubbliche e DSM offrendo corsi gratuiti di poesia. Nel 2011 pubblica il suo primo romanzo, L’infinito mélo, a cui segue negli anni Splendi come vita, dedicato alla sua madre adottiva.

Le sue opere più famose sono le sue raccolte di poesie, come La scimmia randagia, Sulla bocca di tutti, Atto di vita nascente e i più recenti Il bene morale e Giardino della gioia. Il suo lavoro le è valso diversi premi nel corso della sua lunga carriera.

I più recenti, negli ultimi anni, sono i premi letterari Europa e Trivio per la raccolta Il bene morale, e i premi Lerici Pea Golfo dei poeti e Metauro per Giardino della gioia.

Vita privata: marito, figli, social

Non si sa molto della vita sentimentale di Maria Grazia Calandrone, né di un suo eventuale marito o figli. La scrittrice non è solita condividere informazioni precise sulla sua sfera privata, limitandosi a raccontarla attraverso le sue poesie e i suoi libri.

Per questo motivo, i suoi profili social sembrano concentrarsi maggiormente sulla sua carriera letteraria. Ha un profilo Instagram e una pagina Facebook, entrambe con un seguito di oltre 8mila fan. Ha inoltre un suo sito ufficiale in cui presenta le sue opere e le sue apparizioni in tv o a vari eventi dal vivo.