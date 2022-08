Bruno Arena dei Fichi d’India come sta? L’ultima apparizione con Max Cavallari diventa virale sui social

Bruno Arena è un comico dei Fichi d’India insieme a Max Cavallari. Purtroppo, ha dovuto abbondonare le scene per un incidente che gli impedisce di fare il lavoro che ha sempre amato. Tuttavia, il calore e l’affetto dei tanti appassionati non mancano mai.

Bruno Arena dei Fichi d’India come sta?

Nel 2013 Bruno Arena venne colpito da aneurisma cerebrale mentre registrava una puntata di “Zelig”. Dopo essere stato ricoverato per mesi in ospedale, è stato trasferito in una clinica di riabilitazione.

L’ictus lo ha lasciato in sedia a rotelle, ma col tempo è riuscito a recuperare alcune funzionalità. Oggi si muove sulla sedia a rotelle e non ha sensibilità in alcune parti del corpo. Bruno Arena e Max Cavallari sono diventati famosi grazie al duo comico chiamato Fichi d’India. A cavallo degli anni novanta tanti i successi tra il Cinema e la televisione. Poi, il brutto incidente che ha separato i due colleghi ma mai i due amici.

L’ultima apparizione con Max Cavallari diventa virale sui social

L’ultima apparizione di Bruno Arena insieme all’amico Max Cavallari è stato in uno scatto pubblicato sui social. . “Buona sera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti! Bruno e Max”.

Nella foro si vede Bruno sulla sedia a rotelle che saluta ed accanto il sempre presente amico Max Cavallari. Tante le reazioni così come i commenti con uno in particolare rivolto a Cavallari: “E’ bellissimo vedere come gli sei vicino, vorrei avere un amico come te”.

