Bastano poche parole, Tik Tok Tak, muovendo tre volte il capo, e il meme di Silvio Berlusconi diventa subito virale sul web.

Il debutto su Tik Tok del leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi, alle veneranda età di 85 anni, può dire di aver vinto un’altra sfida comunicativa personale: comunicare con i giovani attraverso il social Tik Tok, largamente utilizzato da un pubblico che va dai 18 ai 35 anni.

Dopo Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Matteo Renzi e Carlo Calenda, anche il Cavaliere ha voluto provare questa sfida, che a guardare i followers sta dando ottimi risultati.

Leggi anche: Berlusconi e la barzelletta su TikTok: record di follower per il Cavaliere dopo lo sbarco sul social

“Tik Tok Tak”: il meme di Silvio Berlusconi subito virale sul web

La barzelletta raccontata su Tik Tok infatti, con tanto di meme, ha fatto il pieno.

“Salve ragazzi, ci siamo incontrati per la prima volta su TikTok, che per quanto mi riguarda avrei preferito chiamare Tik Tok Tak. Cosi è più completo! Vi ho detto che vi avrei intrattenuti su argomenti che possono riguardarvi da vicino. Ma ho pensato anche che per mantenere i rapporti con gli altri bisogna tendere alla massima cordialità. Uno degli strumenti per arrivare a farlo sono le barzellette, perché sono terapeutiche. Poi penseremo a parlare di programmi.

Tik Tok Tak!”.