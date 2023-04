Fiore di ghiaccio, l’ultimo singolo di Paola Turci: testo e video

Il panorama musicale sta sfornando moltissimi brani negli ultimi mesi e anche in Italia non ci si può lamentare. Arriva, con il suo ultimo singolo dal titolo Fiore di ghiaccio, anche Paola Turci, tornata a raccontarsi e a mostrarsi senza nessun filtro.

Un brano forte e delicato allo stesso tempo, che rimette in luce la cantante romana dopo mesi dal suo ultimo album.

Fiore di ghiaccio, il testo dell’ultimo singolo di Paola Turci

Come per altri cantanti, il mese di Aprile è partito benissimo. Dopo il singolo di Francesco Gabbani (dal titolo L’Abitudine) si passa ad un singolo molto più intimo, quello di Paola Turci dal titolo Fiore di ghiaccio. Si tratta, in primis, di un rapporto viscerale tra madre e figlia. A dominare sono le incomprensioni, che però ogni tanti fanno trasparire la voglia di amarsi e di comprendersi. Più che un dialogo è come se fosse un autentico monologo, con lo scopo di trovare un modo per riconciliarsi tra madre e figlia, due “pianeti oramai distanti”.

Una canzone struggente e molto intimo, che fa riflettere su quanto sia difficile essere genitori e veder crescere i propri figli.

Di seguito il testo del brano:

SCUSA LA PESSIMA CALLIGRAFIA

SCRIVO E CANCELLO COME OGNI VOLTA

IO SONO QUELLA CHE È GIÀ ANDATA VIA

E TU RESTI QUELLA CHE

NON SE N’È ACCORTA

FIORE DI GHIACCIO

NEI SOGNI DI BAMBINA

TI ABBRACCIO

FAI COSÌ

TIENITI FUORI DAI PERICOLI

GIÀ LO SAI NON CI SARÒ IO

A PROTEGGERTI

SIAMO PIANETI DISTANTI

LUNGO LA STRADA DELLA NOSTALGIA

TU MI CHIEDEVI

CANTA UNA CANZONE

CI SOMIGLIAMO E NON È COLPA MIA

È IL TUO SORRISO

CHE MI STA BENE ADDOSSO

LO SAI

TU CHIAMALO RIMORSO

SEMMAI

FAI COSÌ TIENITI FUORI DAI PERICOLI

GIÀ LO SAI NON CI SARÒ IO

A PROTEGGERTI

SIAMO PIANETI DISTANTI

DISTANTI

FAI COSÌ ORA TIENITI

FUORI DAI PERICOLI

GIÀ LO SAI NON CI SARÒ IO

A PROTEGGERTI

SIAMO PIANETI DISTANTI

SCUSA LA PESSIMA CALLIGRAFIA

SCRIVO E CANCELLO

UN’ALTRA VOLTA

Il video della canzone