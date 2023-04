Lazio-Juventus, Allegri applica il turnover: “Devo ancora fare delle scelte”

Dopo le gare di Coppa Italia – che hanno causato molte polemiche – si è già pronti a scendere di nuovo in campo in vista della Serie A. In occasione di Lazio-Juventus, Allegri ha parlato della condizione dei suoi giocatori, delle scelte e degli obiettivi.

Senza penalizzazione la Juventus sarebbe seconda, posizione occupata proprio dalla Lazio.

Allegri su Lazio-Juventus: una gara delicata

Archiviata la polemica su Juventus-Inter, che ha portato anche a tanti discorsi sul razzismo – da Milik a Lukaku, diretto interessato – ecco che ci si appresta a vivere un’altra giornata di Serie A. Stavolta si tratta di Lazio-Juventus, l’ex Sarri contro la Vecchia Signora, settima in classifica ma contando i 15 punti tolti.

A parlarne proprio Massimiliano Allegri:

“Prima di cominciare ci tenevo a fare un in bocca al lupo a Silvio Berlusconi. Gli mando un grosso abbraccio con grande affetto, sperando di rivederlo il prima possibile. La Lazio sta facendo un ottimo campionato, è uno scontro diretto per il secondo posto. Sarri è tornato a contraddistinguersi per una grande difesa e la Lazio ha la miglior difesa del campionato. Per noi domani sarà una gara difficile”.

Dopo aver fatto gli auguri di pronta guarigione a Berlusconi, il tecnico livornese ha parlato della pericolosità della Lazio, una delle poche squadre a battere il Napoli e con una delle migliori difese del campionato.

Successivamente l’allenatore della Juventus ha trattato la tematica razzismo e la questione infortunati:

“La Juventus combatte tutti i gesti di discriminazione razziale, di qualsiasi tipo e continuerà a farlo. Chiesa sta meglio, ma come ho detto devo ancora fare le scelte. Forse ci sarà qualche cambio in difesa perché hanno giocato tanto. Alex Sandro sta meglio, può essere della partita. Gatti? È migliorato e può continuare a migliorare, lavoriamo per questo”.

Si pensa quindi a Chiesa e ad un possibile turnover, visto che poi Giovedì 13 Aprile si giocherà l’Europa League contro lo Sporting Lisbona.