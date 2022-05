Magdalena Andersson, chi è la premier svedese: carriera e vita privata

Magdalena Andersson è la premier svedese, leader del partito Socialdemocratico del suo paese dal 4 novembre 2021. In precedenza è stata ministro delle finanze nei governi Löfven I, II e III.

Chi è Magdalena Andersson

Magdalena Andersson, premier svedese, è nata il 23 gennaio 1967 ed ha 55 anni. Leader del Partito Socialdemocratico dal 4 novembre 2021, Magdalena è figlia unica di Göran Andersson (1936-2002) docente di statistica presso l’Università di Uppsala.

Da giovane, al liceo, ha studiato scienze sociali alla Katedralskolan di Uppsala e poi si è trasferita a Stoccolma per studiare economia. Qui si è laureata nel 1992 per poi, nell’autunno del 1994, approfondire i suoi studi all’Istituto di Studi Avanzati di Vienna. Nel 1995 ha poi svolto un periodo all’Università di Hardvard.

Carriera politica

L’ingresso in politica di Magdalena Andersson risale al 1983, quando si è unita alla Lega Giovanile Socialdemocratica (SSU).

Nel 1987 è stata eletta presidente della sede locale della SSU di Uppsala e, completati gli studi, ha ottenuto un impiego presso l’Ufficio del Primo Ministro come consigliere politico. È stata poi direttrice di pianificazione dal 1998 al 2004 e ha lavorato come segretario di stato al ministero delle finanze. È stata anche a capo dell’Agenzia delle Entrate Svedese, posizione che ha ricoperto fino al 2012. Nel 2014 viene eletta al parlamento svedese, anno in cui anche riceve la carica di ministro delle finanze della prima volta (che ricoprirà nei governi Löfven I, II e III).

Nel novembre 2021 è stata eletta leader del partito socialdemocratico svedese, seconda donna nella storia della Svezia ad ottenere questa carica.

Vita privata e marito

Andersson è sposata dal 1997 con Richard Friberg, professore di economia alla Scuola di Economia di Stoccolma, con il quale ha avuto due figli. Lei e suo marito sono persone dedite ad attività all’aria aperta e amano il kayak e l’alpinismo.