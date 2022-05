Mons, chi sono: tutto sul gruppo indie torinese concorrente a The Band

Chi sono i Mons, gruppo musicale tra i concorrenti di The band. Sotto l’ala di Marco Masini, i cinque ragazzi di Collegno hanno già conquistato il pubblico della trasmissione presentata da Carlo Conti. Scopriamo qualche informazione in più su di loro.

Chi sono i Mons, gruppo musicale indie torinese: vita, esordi e carriera

I Mons sono un gruppo musicale indie formatosi nel 2015 a Torino. I membri della band sono cinque ragazzi ventenni originari di Grugliasco, Rivoli e Collegno. Marco Capitanio è la voce del gruppo, al suo fianco suonano Alessandro Crupi alla chitarra, Andrea Colombo alle tastiere, Marco Garbarino al basso e Alessandro Alloj alla batteria.

Il nome della band nasce da un graffito: i musicisti sono stati ispirati da una scritta “Snow” e hanno deciso di ribaltarla, ottenendo il nome “Mons”.

Cominciano la loro carriera musicale come cover band, esibendosi in pub e locali, per poi iniziare man mano a comporre i loro primi brani originali. Nel 2017 i Mons pubblicano il loro primo EP, M.O.N.S., grazie al quale si fanno notare nella scena discografica.

In seguito fanno esperienza in live partecipando a diversi festival e manifestazioni, tra cui Collision Festival di Barolo, all’Area Lounge di Casa Sanremo e al Fiat Music di Red Ronnie. Nel 2019 scrivono il loro album d’esordio, Non può piovere per sempre, da cui è tratto il singolo Fiato corto.

I Mons a The Band guidati da Marco Masini: “Un’emozione unica, ancora non ci crediamo”

I Mons sono uno dei sedici gruppi emergenti che partecipano a The Band, talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Grazie al supporto del loro tutor, il cantautore Marco Masini, il gruppo è riuscito ad accedere alla fase finale del programma. Il gruppo si è detto entusiasta dell’esperienza televisiva e ha voluto ringraziare Masini per i suoi insegnamenti: “Non ci stiamo ancora credendo, è stata un’emozione unica.

Grazie a Marco Masini per avere creduto in noi. Ora inizia un percorso nuovo, siete pronti?”. Nel corso della seconda puntata di The band i Mons hanno cantato Up patriot to arms di Franco Battiato, guadagnandosi il primo posto in graduatoria. Nel corso del programma hanno portato sul palco anche Monna Lisa di Ivan Graziani e Prima di andare via di Neffa. Al momento il gruppo è al quarto posto nella classifica generale, con 74 punti accumulati nel corso del programma.