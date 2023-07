Oroscopo settimanale Branko 24-30 luglio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 24 al 30 luglio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi caldi giorni di luglio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 24 al 30 luglio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi caldi giorni di luglio? Come ci influenzeranno le stelle in quest’ultima fase del mese? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 24 al 30 luglio.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 24-30 luglio

Occhi aperti nei prossimi giorni per i nati nell’Ariete. Un rischio di troppo è sempre dietro l’angolo, è un periodo in cui non potete permettervi distrazioni. Procedete per la vostra strada, con lo sguardo fisso verso l’obiettivo, un po’ di attenzione è quanto basta per evitare imprevisti. Poche novità in ufficio, ma evitate di crogiolarvi sugli allori: c’è più instabilità di quel che sembra.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 24-30 luglio

I nati nel Toro dovranno imparare ad accettare compromessi. Dalla determinazione alla testardaggine il passo è breve. Smettete di sbattere la testa contro il muro, accettate che per questa volta le cose non andranno come volete voi. Cercate piuttosto una via alternativa, che renda soddisfatte tutte le parti in gioco. A volte è necessario rinunciare a qualcosa per fare progressi.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 24-30 luglio

Si punta in alto nei prossimi giorni per i nati nei Gemelli. Non vi accontentate di un premio di consolazione, per voi è o tutto o niente arrivati a questo punto. Porre un freno alle vostre ambizioni proprio ora vi lascerà solo con l’amaro in bocca. Prendetevi qualche rischio e date tutti voi stessi, anche solo per poter dire di averci provato.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 24-30 luglio

Faccende complicate nel futuro dei nati nel Cancro. Quel che sembrava un problema da poco si sta rivelando un ostacolo con i fiocchi. Meglio correre ai ripari prima che la situazione vi sfugga di mano. Armatevi di umiltà e cercate supporto dove potete, non è una situazione che potete affrontare da soli. Non gonfiatevi di presunzione, rischiate solo di peggiorare la situazione.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 24-30 luglio

I nati nel Leone si sentono al centro dell’attenzione. Fate di tutto per piacere agli altri e per mostrare loro tutti i vostri sentimenti. Le persone a voi care apprezzano i vostri sforzi e ve lo dimostrano, ma in molti sembrano solo approfittarne. Piuttosto che provare ad accontentare tutti, provate per una volta a dare la priorità ai vostri bisogni. Chi vi vuol bene davvero non vi biasimerà.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 24-30 luglio

È tempo di guardare oltre per i nati nella Vergine. Vi focalizzate troppo sui lati negativi e sui vostri fallimenti, senza guardare cosa si nasconde sotto la superfice. Cercate di imparare da ogni contrattempo, non lasciate che una semplice battuta di arresto vi bruci tutta la motivazione. Datevi una pulita e rialzatevi, pronti a ripartire con lo sguardo verso l’orizzonte.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 24-30 luglio

I nati nella Bilancia cercano qualcuno che creda in loro. Sentite il bisogno di una persona che abbia fiducia nelle vostre capacità, c’è fin troppa negatività attorno a voi. Gli astri potrebbero portarvi ad incrociare la persona giusta, qualcuno in grado di tenervi in alto e farvi guardare le cose da un’altra prospettiva. Non puntate però ad essere trascinati, usate il loro supporto come impeto per farvi avanti.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 24-30 luglio

Si sparge la voce in giro per i nati nello Scorpione. Siete sul mercato in cerca di cambiamenti, di nuove prospettive e stimoli che vi aiutino a crescere, sia a livello personale che professionale. Non otterrete nulla dandovi la zappa sui piedi da soli, dovete essere voi i primi a credere nelle vostre abilità. La faccia tosta e la determinazione saranno le vostre armi migliori in questo periodo di transizione.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 24-30 luglio

Il cuore batte forte per i nati nel Sagittario. L’amore riscalda questi già afosi giorni di luglio, con un una serie di nuovi incontri e avventure. Non ci sono solo amicizie e divertimento per voi, ma anche il possibile arrivo di una persona molto speciale. Sta a voi capire cosa desiderate davvero e di cosa avete più bisogno. Non abbiate paura di dare ascolto ai vostri sentimenti.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 24-30 luglio

C’è molta agitazione nella vita dei nati nel Capricorno. Avete paura di aver preso la decisione sbagliata e ormai guardate spesso al passato in cerca di vie d’uscita. Fate mente locale, non fate diventare un rimpianto quella che è una vostra scelta precisa. Avete fatto un passo avanti per voi stessi, è il momento di cominciare ad amarvi di più.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 24-30 luglio

Sguardo alla famiglia per i nati nell’Acquario. Gli eccessivi impegni lavorativi delle scorse settimane vi hanno portato a trascurare le persone a voi vicine. È il momento di rivalutare seriamente le vostre priorità. Cercate di ridurre la distanza e di creare dei bei ricordi insieme quando possibile. Anche ritagliare un momento qua e là può fare la differenza.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 24-30 luglio

Entrate fortunate in arrivo per i nati nei Pesci. Una serie di circostanze propizie vi lasceranno con un portafogli pieno e un sorriso in volto. Non abbiate paura a concedervi qualche sfizio, sfruttate al meglio questo periodo fortunato. Occhio però a non esagerare troppo. Chi si pavoneggia rischia di attirarsi sguardi ed invidie indesiderate.