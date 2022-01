Franco Battiato: moglie, malattia, causa della morte, canzoni

Franco Battiato è stato uno dei cantautori italiani più amati di tutti i tempi. Ha rivoluzionato completamente il panorama musicale degli ultimi cinquant’anni grazie al suo eclettismo e a delle sonorità fantasiose e inedite, creando uno stile indimenticabile. Lo scorso 18 maggio 2021 l’autore siciliano è deceduto, lasciando nel dolore milioni di fan in tutto il mondo. Ma quali sono le cause della sua morte? E Franco Battiato aveva una moglie?

Franco Battiato: causa della morte e malattia

Franco Battiato, tra gli autori più amati, è deceduto lo scorso 18 maggio 2021. Dalle scene musicali però si era ritirato nel 2019, per motivi rimasti in parte misteriosi. Anche sulle cause del decesso non si è mai fatta del tutto chiarezza. Il musicista siciliano è scomparso a 76 anni, mentre si trovava nella sua storica abitazione di Milo, ai piedi dell’Etna. Ciò che si sa è che Battiato era malato da tempo.

Secondo alcune voci mai confermate, il cantante soffriva di Alzheimer, che lo avrebbe colpito in modo quasi “fulminante”. L’amico Roberto Ferri, anche collaboratore del maestro siciliano, in un’intervista aveva dichiarato, non senza scatenare polemiche: “Cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto”.

A tali affermazioni aveva subito risposto il fratello Michele, che si era affrettato a precisare che quelle sulla malattia di Franco Battiato erano semplici illazioni.

Aveva spiegato che suo fratello “riceve continuamente gli amici più intimi, viene curato al meglio e sta superando un momento di difficoltà, anche serenamente. Non abbiamo nessuna preoccupazione di qualsiasi sorta. Mio fratello è circondato dall’affetto degli amici più cari e dei parenti”.

Proprio la famiglia del cantante lo ha sempre protetto dagli sguardi indiscreti della stampa e dei fan. Diverse teorie sono circolate a proposito della morte di Franco Battiato, ma nessuna è mai stata confermata dai parenti, che hanno preferito mantenere il massimo riserbo.

I funerali sono stati celebrati il 19 maggio in forma strettamente privata, e le ceneri del maestro siciliano sono state inumate nel cimitero di Riposto presso la cappella di famiglia.

Franco Battiato aveva una moglie?

Franco Battiato non ha mai amato la vita mondana. È sempre stato legato a genitori e parenti, in particolare alla madre Grazia, scomparsa nel 1994, e non ha mai abbandonato il suo eremo siciliano di Milo.

Franco Battiato non si è mai sposato e non ha mai avuto figli. Non ha nemmeno mai ufficializzato alcun legame sentimentale. E in una intervista ha detto.

!La preghiera è un mezzo favoloso che può guarirci e può aiutare i morti nel passaggio a miglior vita. Non si insegna al catechismo in che modo pregare, lo capisci grazie alle esperienze e solo ascoltando la voce interiore. Non possiamo trascurare la nostra voce interiore e le nostre esperienze.

Esistiamo per seguire il nostro destino ed evolverci, non certo per fare figli e produrre simili copie”.

Le canzoni del maestro siciliano

Tra le canzoni più famose di Franco Battiato si ricordano: “La Cura”, “La Stagione dell’amore“, “Centro di gravità permanente”, “L’era del cinghiale bianco”, “Prospettiva Nevskij”, “Bandiera Bianca”, “Cuccurucucù”, “Voglio vederti danzare”, “E ti vengo a cercare”, “Povera patria”.