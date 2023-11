Massimiliano Vado, chi è il marito di Michela Andreozzi: vita privata, carriera, film

Chi è Massimiliano Vado, marito di Michela Andreozzi. Attore e regista teatrale di successo, è apparso anche in molti film per il cinema e serie televisive. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Massimiliano Vado, marito di Michela Andreozzi: vita privata, carriera

Nato a Savona il 20 luglio 1970, Massimiliano Vado ha 53 anni ed è un noto attore e regista italiano, conosciuto anche in quanto marito di Michela Andreozzi. Fin da bambino appassionato di teatro, si forma come attore alla Scuola del Teatro Stabile di Roma per poi specializzarsi a Venezia, alla Scuola del Teatro stabile del Veneto. Conclude la sua formazione con una serie di corsi tra Roma e New York. Una volta conclusi gli studi, Vado si fa strada soprattutto in ambito teatrale.

Recita in moltissime rappresentazioni classiche nel corso della sua lunga carriera, tra cui La locandiera di Carlo Goldoni, Edipo Re di Sofocle e l’Amleto di William Shakespeare. Trova inoltre molto successo come regista teatrale: di recente ha messo in scena Fiori d’acciaio di Robert Harling, Disco Pigs, versione apocrifa di Sofia Pasquali e Love Rental di Michele di Vito. Il curriculum di Vado include inoltre moltissimi ruoli in tv e al cinema. Recita in serie importanti come Distretto di Polizia, Centovetrine, Ombrelloni, R.I.S – Delitti imperfetti e L’Allieva e in film come Sbirri, Brave ragazze, Nessuno mi può giudicare e Modalità aereo.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata e social network

Massimiliano Vado e Michela Andreozzi si innamorano nel 2013, sul set di Stai lontana da me, film nel quale i loro personaggi si baciano proprio all’altare. La loro è una bella amicizia che, gradualmente, si è trasformata in amore. La coppia è convolata a nozze con rito civile il 21 maggio del 2015. Oggi i due vivono insieme a Roma e passano moltissimo tempo insieme. Non hanno figli e, a detta di Andreozzi, non hanno intenzione di averne: “Sono felice così. È un modo per dire che sono prima una persona e poi una donna. Una donna che fa questo tipo di scelta non deve essere giudicata e non deve sentirsi gli sguardi degli altri”. Massimiliano Vado ha un profilo Instagram seguito da oltre 14mila persone dove pubblica dettagli ed aggiornamenti dei suoi ultimi progetti teatrali.