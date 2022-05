Mimma Gaspari, chi è: le canzoni, i libri e le collaborazioni della autrice e paroliera

Mimma Gaspari è autrice e paroliera di testi di canzoni italiane. Nel corso della sua carriera ha avuto collaborazioni con artisti e musicisti di spessore e successo.

Mimma Gaspari, chi è: vita privata

Mimma Gaspari ha 83 anni ed è una delle tre figlie di Aldo Gaspari, titolare delle tipografie Gaspari ossia una delle aziende toriche di Morciano e Valconca, in Emilia-Romagna.

Ha iniziato a lavorare subito dopo il diploma di maturità classica, iniziando a scrivere canzoni alla Teddy Reno a Milano. In seguito, si è trasferita alla RCA di Roma.

Mimma Gaspari: marito

Della sua vita privata e personale non si hanno molte informazioni però si sa che è la zia dell’attrice Valeria Golino. Non è noto se l’ex promoter sia sposata o meno. Ha due sorelle, ed era figlia di Aldo Gaspari e Paola Bertagni, coppia titolare delle storiche Tipografie Gaspari.

Canzoni e libri

Nella sua vita professionale si è dedicata principalmente alla scritture di testi di canzoni e ha collaborato con Lucio Dalla, Gianni Morandi, Paolo Conte, Renato Zero, Claudio Baglioni e tanti altri.

Inoltre, è anche autrice di libri ed infatti ha scritto un’autobiografia uscita nel 2009 intitolata Penso che un “mondo” così non ritorni mai più – Vita in canzone, Successivamente, ha pubblicato anche La musica è cambiata?! – Dite la vostra che io ho detto la mia, in cui racconta la sua carriera nel mondo della musica italiana. Nel 2021, durante la pandemia, ha scritto Palla di spilli. Storia fantastica di Huan, la Strega Virus e del Mago Vaccino.