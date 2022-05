Mimma Gaspari, chi è la “signora” della musica italiana: vita privata, marito, libro, quanti anni ha

Chi è Mimma Gaspari, figura fondamentale della storia della discografia italiana. Dopo gli inizi come paroliera, si afferma come una delle più importanti promoter musicali dell’epoca, occupandosi della comunicazione di tanti pilastri della musica nostrana. Scopriamo qualche dettaglio in più sul suo conto, dalla sua carriera nella musica alla sua vita privata.

Chi è Mimma Gaspari, storica paroliera e promoter discografica: vita e carriera

Originaria dell’Emilia Romagna, Mimma Gaspari Golino ha “83 anni e mezzo”, come racconta nel Febbraio 2022 a Serena Bortone, negli studi di Oggi è un altro giorno.

Nota come la “Signora della musica italiana”, e per oltre quarant’anni è stata una delle figure più importanti dell’ambiente discografico italiano. Scoperta a soli 21 anni nel 1959 dal produttore Teddy Reno, quando è ancora una studentessa universitaria. Fa il suo debutto nel mondo della musica come scrittrice e paroliera, lavoro in cui ottiene molte soddisfazioni. In un articolo de L’Espresso del 1963, la giornalista Camilla Cederna la descrive così: “Come può succedere che una laureanda in Scienze politiche passi brillantemente l’esame di paroliera diventando una fortunata autrice di canzonette? Magari soltanto in seguito a una scommessa.

Ed è il caso di Mimma Gaspari, ventiduenne, bolognese e ora residente a Milano, biondo-castana, occhi neri, bocca larga, carattere allegrissimo”.

Qualche anno dopo arriva il passaggio fondamentale al ruolo di promoter, che avviene quasi per caso, come spiega lei stessa in un’intervista al periodico Rolling Stones: “Siccome mi rimaneva del tempo libero e vedevo che c’erano tante cose organizzative che andavano sistemate all’interno dell’etichetta, mi presi in carico di occuparmi anche dell’ufficio stampa.

Un lavoro che ho sempre fatto con entusiasmo e voglia di portare all’attenzione dei media chi meritava”. In questa veste, dagli anni ’60 agli anni ’90, si occupa della comunicazione per alcuni degli artisti più importanti della musica italiana, tra cui Lucio Dalla, Patti Pravo, Renato Zero, Nada, Gianni Morandi, Paolo Conte, Enzo Jannacci, Claudio Baglioni e Gabriella Ferri.

Mimma Gaspari Golino scrittrice, qual è il suo ultimo libro?

Negli ultimi anni Mimma Gaspari è tornata ad occuparsi di scrittura, pubblicando diversi libri.

Nel 2009 esce Penso che un “mondo” così non ritorni mai più – Vita in canzone, poi ripubblicato nel 2016 libro in cui ripercorre e racconta la sua vita professionale dai suoi esordi fino al successo. Qualche anno dopo, nel 2021, pubblica Palla di Spilli, una storia fantastica per bambini per spiegare ai più piccoli il significato della pandemia. Nel 2022 ritorna a parlare di musica con La musica è cambiata?! – Dite la vostra che io ho detto la mia, dove analizza l’evoluzione della musica italiana negli ultimi anni.

Vita privata: chi è suo marito?

Non si sa moltissimo della vita privata di Mimma Gaspari Golino che, nonostante sia collegata a doppio filo con il mondo dello spettacolo, sembra gradire un certo riserbo sulla propria privacy. Non è noto se l’ex promoter sia sposata o meno. Ha due sorelle, ed era figlia di Aldo Gaspari e Paola Bertagni, coppia titolare delle storiche Tipografie Gaspari. È imparentata con la nota attrice del cinema Valeria Golino, sua nipote.