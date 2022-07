Guns N’ Roses a Milano il 10 luglio, la scaletta del concerto

Guns N' Roses, la scaletta del concerto a Milano del 10 luglio. Axl Roses e Slash sono pronti a far tremare lo stadio a suon di rock.

Guns N’ Roses in concerto a Milano: ecco la scaletta. Questa sera, domenica 10 luglio, gli appassionati del rock milanesi potranno godersi la potente voce di Axl Roses e gli assoli di Slash. Ecco quali canzoni la band porterà sul palco a San Siro.

Guns N’ Roses in concerto a Milano, le anticipazioni sulla scaletta

Oggi, domenica 10 luglio, i Guns N’ Roses si esibiscono a Milano, allo stadio di San Siro. C’è grande attesa per l’unico concerto in Italia del tour 2022 della celebre band hard rock.

Axl Roses, Slash e il resto della band faranno tremare lo stadio milanese con il loro inimitabile sound a partire dalle ore 21. Ma quali sono le canzoni in programma? Secondo le prime anticipazioni della scaletta del concerto, si prospetta una serata indimenticabile per gli amanti del rock. I Guns suoneranno una selezione dei migliori pezzi del loro repertorio, che include canzoni da ben sei album. Ecco la possibile scaletta dei brani secondo le prime indiscrezioni:

It’s So Easy Mr. Brownstone Chinese Democracy Slither Welcome to the Jungle Double Talkin’ Jive Estranged Live and Let Die Absurd Civil War Wichita Lineman Patience I Wanna Be Your Dog You’re Crazy Slash Guitar Solo Knockin’ On Heaven’s Door Nightrain Sweet Child O’Mine Paradise City

Come sta Axl Roses: la cancellazione della data di Glasgow

Negli ultimi giorni i fan europei dei Guns hanno affrontato un periodo di grande preoccupazione. Il gruppo aveva infatti cancellato il suo ultimo concerto nel Regno Unito, in programma a Glasgow il 5 luglio.

Secondo alcune voci riportate dai giornali, la causa del rinvio pare sia stata lo stesso Axl Roses, vittima di alcuni problemi di salute non meglio specificati che gli avrebbero impedito di esibirsi. La band aveva annunciato la brutta notizia tramite un post su Instagram: “Ci spiace annunciare che i GN’R non saranno in grado di esibirsi domani 5 luglio 2022 a Glasgow, su consiglio medico a causa di problemi di salute.

Stiamo valutando possibili opzioni per riprogrammare lo spettacolo. Apprezziamo la vostra comprensione e la vostra pazienza”.

Dopo qualche giorno di tensione, in cui molti fan temevano ulteriori rinvii, la band è fortunatamente riuscita a tornare sul palco a Monaco, l’8 luglio.

Non dovrebbero quindi esserci problemi per la data italiana di oggi. Dopo Milano, i Guns chiuderanno la loro trasferta europea con altre due date: la prima a Vienna, il 13 luglio, la seconda ad Hannover, il 15.