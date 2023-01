Michelle Impossible torna nel 2023, J-Ax tra gli ospiti: le prime indiscrezioni

Michelle Impossible, il ritorno nel 2023: tra gli ospiti speciali anche J-Ax. Secondo le prime indiscrezioni sullo spettacolare varietà firmato Michelle Hunziker, il rapper sarà uno dei vip di spicco della seconda edizione.

Michelle Impossible 2023, tra gli ospiti c’è anche J-Ax?

Dopo il grande successo della prima edizione, Michelle Impossible si prepara a tornare su Canale 5 nel 2023. Michelle Hunziker è impegnatissima nel preparare una versione ancor più sorprendente del suo show, che dovrebbe andare in onda il prossimo febbraio.

Secondo le prime indiscrezioni sul nuovo cast, uno degli ospiti d’eccezione della conduttrice svizzera sarà nientemeno che J-Ax. Il rapper milanese dovrebbe affiancare Michelle in una delle due puntate del varietà. Non sarebbe la prima volta che la Hunziker e J-Ax partecipano insieme ad un progetto televisivo. Tra il 2019 e il 2021, i due hanno lavorato insieme nel talent show All together now – La musica è cambiata, la svizzera sempre nel ruolo di conduttrice e il rapper in quello di presidente della giuria.

La fonte dell’indiscrezione, le parole di Alberto Dandolo

La notizia arriva da un’indiscrezione giunta alle orecchie del giornalista italiano Alberto Dandolo. Ne ha parlato nella sua rubrica sul settimanale Oggi, Non tutti sanno che. Secondo Dandolo, J-Ax avrebbe ceduto dopo una corte serrata di Michelle Hunziker, che lo voleva a tutti i costi al suo fianco per Michelle Impossible. Ma non è tutto. Il giornalista è sicuro che sia solo l’inizio, i due hanno già in mano qualche nuovo progetto per la prossima stagione televisiva.