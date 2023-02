Angela Celentano, test del DNA negativo: il risultato annunciato dal legale della famiglia

Angela Celentano, test del DNA negativo: non ha prodotto i risultati sperati l’esame a cui si è sottoposto la ragazza sudamericana. Il legala della famiglia Celentano in queste ora ha dato la notizia. I genitori della piccola scomparsa 26 anni fa continueranno a cercare e a sperare.

Angela Celentano rimane ancora un caso che non ha trovato risposte. Quella del test del DNA per la somiglianza di una ragazza sudamericana con la piccola non ha prodotto risultati sperati.

“Questa è mia figlia”, aveva detto la mamma di Angela vedendo la foto della ragazza, figlia di un personaggio molto noto nel suo Paese e impegnata nel mondo della moda. “Mamma, questa sembro io”, avrebbe aggiunto una delle altre due figlie dei Celentano. Infatti, la modella presenterebbe una somiglianza impressionante con Rosanna e Naomi, le sorelle di Angela. Tuttavia, il risultato del DNA ha smentito i pensieri della famiglia Celentano.

Il risultato annunciato dal legale della famiglia

A rendere nota la notizia del test del DNA è l’avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia di Angela Celentano: “La comparazione tra il dna dei signori Celentano e quello della giovane donna attenzionata purtroppo non vi è corrispondenza genetica”, fa sapere il professionista che coordina una squadra di consulenti composta dall’avvocato Enrica Visconti, dal generale Luciano Garofano e dal social team della “Manisco World”, presieduto da Virginia Adamo.

“Continueremo nelle nostre ricerche e qualunque altra segnalazione meritevole di approfondimento verrà percorsa”, ha dichiarato Catello Celentano, il papà di Angela che, insieme con la moglie Maria e le figlie Rossana e Naomi, ringrazia “quanti hanno contribuito nelle segnalazioni. Noi non smettiamo di sperare di poter riabbracciare la nostra amata figlia. Per il momento riteniamo di rimanere in silenzio e chiediamo rispetto”.