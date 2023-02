Elisabetta Canalis e la dedica alla figlia: la showgirl pubblica scatti sexy e sfida così la censura dei social

Elisabetta Canalis è una mamma sex che non rinuncia né alla maternità né alla sua professione. Si muove nel campo del fitness ma non rinuncia a qualche scatto sexy per la pubblicità e per i like sui social che aumentano sempre di più la sua notorietà ed influenza. Per il momento, inoltre, sembra lontana la crisi con il marito.

Elisabetta Canalis e la dedica alla figlia Elisabetta Canalis è sempre molto social e attiva. Nelle ultime ore lei stessa ha condiviso sui social un momento di tenerezza con sua figlia, Skyler Eva, e nella didascalia all’immagine ha scritto: “Grata ogni giorno per essere così fortunata”. La Canalis è una showgirl, modella e attrice italiana naturalizzata statunitense, ora anche imprenditrice nel settore del fitness. La showgirl pubblica scatti sexy e sfida così la censura dei social Nelle ultime ore ha pubblicato alcuni scatti molto sexy e provocanti. In alcuni molto spinti ha deciso di sfidare la censura dei social in modo particolare e buffo. tra le Stories una versione “censurata” della foto, nella quale ha aggiunto sul seno l’emoticon con la faccina imbarazzata che si copre gli occhi con le mani. Quella di seguito è invece una foto senza censura della Canalis.