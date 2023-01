USA, tornado in Alabama: aumentano le vittime

Lo stato dell’Alabama ha subito un brutto colpo a causa di una serie di tornado che ha ferito diverse persone. Al lavoro i servizi di emergenza che, per adesso, contano già 6 vittime, ma le ricerche non sono ancora terminate. Il ciclone ha poi continuato il suo corso danneggiando anche lo stato della Georgia. Entrambi si sono trovati costretti a dichiarazione lo stato di emergenza, come trapelato dal National Weather Service.

Purtroppo gli Stati Uniti sono abituati a queste situazioni, che rimangono però sempre spiacevoli. Tornado in Alabama, colpito anche lo stato della Georgia Ormai fenomeno quasi abituale, per l’Alabama il tornado non è più una novità. Era infatti accaduto già nel mese di Novembre del 2022, con ben 36 trombe d’aria che avevano colpito lo stato causando anche due decessi. Stavolta la situazione si presenta più grave, dato che il numero dei morti è già salito a 6 e si teme che, continuando le ricerche, si arrivi ad un numero elevato. Le sei persone ritrovate erano tutte nella contea di Autauga mentre, nella contea di Dallas, la città di Selma ha subito dei danni molto gravi che lo stesso sindaco – James Perkins – ha ritenuto “significativi” e allarmanti, tanto da esortare tutti i residenti a rimanere nelle proprie abitazioni e a non spostarsi. Anche Kay Ivey, governatrice dell’Alabama, ha espresso la sua preoccupazione attraverso il suo profilo Twitter: “Continueremo a monitorare la situazione per stabilire se sia necessario estendere ulteriormente lo stato di emergenza”. Si continuerà a cercare, muovendosi nelle cinque contee colpite nella speranza di non dover aggiornare il numero delle vittime, contando sia feriti che decessi. LEGGI ANCHE: Ucraina, nove regioni in blackout di emergenza. Una situazione che lascia sempre tutti sbigottiti, nonostante sembri quasi “normale” negli Stati Uniti, troppe volte danneggiati da questi fenomeni meteorologici che si rivelano letali per moltissime persone.