Michele Mirabella, chi è il conduttore di Elisir: vita privata, carriera, moglie, figlie

Chi è Michele Mirabella, attore e conduttore di Elisir. Celebre anche come regista ed autore, ha firmato la regia di oltre cinquanta spettacoli teatrali. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Nato a Bitonto, in provincia di Bari, il 7 luglio 1943, Michele Mirabella ha 80 anni ed è un celebre attore e conduttore televisivo, noto ad oggi soprattutto per il suo Elisir, programma di informazione medica in onda su Rai 3 dal 1996. Dopo la maturità, prosegue i suoi studi all’Università di Bari, dove inizialmente studia Giurisprudenza. Un giorno, attirato da “una ragazza dalla treccia bionda”, Mirabella decide di seguirla ed assiste ad una lezione di letteratura italiana, che lo colpisce al punto di convincerlo a cambiare facoltà. Si iscrive a Lettere e al Centro Universitario Teatrale di Bari, dove diventa regista, suo primo passo verso il mondo dello spettacolo.

Il successo tra cinema e teatro

Nel corso della sua carriera teatrale, Michele Mirabella ha firmato oltre cinquanta spettacoli, mettendo in scena opere di autori importanti come Carlo Goldoni, William Shakespeare, Luigi Pirandello ed Eduardo De Filippo. Ha inoltre diretto diversi spettacoli di opera lirica, come la Traviata, Tosca, Rigoletto e L’Italiana in Algeri. Con il tempo ha cominciato a farsi spazio anche come attore, raggiungendo persino il grande schermo. Mirabella appare in molte pellicole tra cui Baba Yaga, Odio le bionde, Ricomincio da tre, SuperAndy, Grog, Fantozzi colpisce ancora, Tutti defunti…tranne i morti e Troppo forte.

La carriera come conduttore tv: quali programmi ha presentato?

Verso la fine degli anni ottanta, Mirabella inizia a trovare spazio in televisione come conduttore. Tra i programmi da lui presentati ricordiamo L’Italia s’è desta, Aperto per ferie, Il caso Sanremo, Uno, due, tre – Vela d’oro, e Tivvùcumprà. La sua trasmissione più nota, tuttavia, è senz’altro Elisir, programma di informazione dedicato a salute e benessere, in onda su Rai 3 dal 1996 al 2017, e poi di nuovo dal 2020. Mirabella ha presentato tutte le edizioni del rotocalco, affiancato spesso da conduttrici come Virginie Vassart e Benedetta Rinaldi.

Vita privata di Michele Mirabella, moglie e figlie

Si sa molto poco riguardo la vita privata di Michele Mirabella, che ha sempre preferito proteggere le persone a lui care dalla luce dei riflettori. Un tempo era sposato con una donna la cui identità è ignota, ma ad oggi è separato. È il padre di due figlie, Margherita e Marta, oggi donne adulte. Margherita è la più nota tra le due: si è costruita una carriera come fotografa ispirata dalle passioni artistiche di suo padre. Oggi Mirabella si è lasciato la sua Bari alle spalle e vive a Roma, dove ha preso casa da molto tempo.