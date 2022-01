Berlusconi e Julinda Llupo, chi è la donna “misteriosa”

Chi è Julinda Llupo, la donna misteriosa che gira attorno in questi giorni al nome di Silvio Berlusconi? E perchè se ne parla in questi giorni?

La donna misteriosa di Berlusconi

In questi giorni sta emergendo agli onori delle cronache un nome, quello di Julinda Llupo, che è accostato a quello dell’ex premier Silvio Berlusconi auto-candidatosi per la prestigiosissima carica di presidente della Repubblica.

Il quotidiano Domani infatti, ha rivelato che il leader di centrodestra, dal suo conto bancario, ha versato denaro in più tranche, ad una donna sconosciuta.

Il motivo di questi versamenti (la donna si chiama Julinda Llupo) non si sa. Sempre il quotidiano Domani riporta che la donna è anche riuscita ad ottenere un mutuo dalla banca partecipata dal Fininvest.

Chi è Julinda Llupo

Su questa donna misteriosa si hanno davvero poche informazioni e molto risicate. Si sa che la ragazza è nata nel 1987 a Tirana, in Albania, e che ha una società di affittacamere nella capitale. I versamenti mensili che Llupo avrebbe ricevuto nel primo anno della pandemia avrebbero come causale «prestito» o «regalo» e il quotidiano Domani, sempre su questa vicenda, ha sottolineato che l’ufficio antiriciclaggio di Banca d’Italia ha ricevuto una segnalazione in merito alle somme che sarebbero arrivate nella disponibilità della donna.