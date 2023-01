Libero mail non funziona: il sito di posta elettronica fuori uso da ore

Libero mail non funziona: il portale di posta elettronica è fuori uso ormai da diverse ore. Gli utenti che cerano di accedervi, trovano lo stesso messaggio di scuse da parte dello staff che sta promette di risolvere la problematica quanto prima.

Libero mail non funziona

Libero mail non funziona da diverse ore e gli utenti non possono così accedere alla loro casella di email. Tante le segnalazioni degli utenti che lamentano il disservizio del sito di posta elettronica. “Auspico un ripristino di entrambi i servizi al più presto, è un problema incolmabile per chi lavora“, scrive un utente.

Il sito di posta elettronica fuori uso da ore

Come si può già vedere dall’immagine in evidenzia, orami da ore esce sempre lo stesso messaggio quando ci si collega al sito dell’email di Libero. “Gentile utente, il servizio Libero Mail è temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi. Lo staff di Libero”.

Il sito Downdetector che controlla il funzionamento e il traffico dei portali, rileva che le prime segnalazioni sono iniziate dopo la mezzanotte di lunedì 23 gennaio, poi il picco in Italia è arrivato a partire dalle ore 6, quando la maggior parte degli utenti ha iniziato a svegliarsi e provare ad accedere alla propria casella email.

