Chi è Susanna Schlein, sorella di Elly del Pd a cui hanno bruciato l’auto

In quantoche sta facendo molto. È stata infatti data alle fiamme e fatta esplodere l’auto della diplomatica, sorella dell’esponente del Pd Elly. La premier Giorgia Meloni, saputo il fatto, ha subito espresso solidarietà mentre il ministro degli esterinella capitale greca vedràL’ipotesi è un attacco compiuto in segno di solidarietà per Cospito, detenuto a Sassari.

La sorella dell’esponente del Pd ha visto quindi la propria automobile andare in fumo, la quale è andata completamente distrutta. La Farnesina ha condannato pesantemente il fatto, e nei pressi dell’auto è stata rinvenuta una bottiglia di motolov con la miccia semi-consumata. Susanna Schlein parrebbe, però, “salva per miracolo” perchè per fortuna non è esplosa la molotov piazzata sotto la macchina vicina all’impianto del gas che è sotto la camera da letto della sua famiglia.

Si potrebbe trattare di un attentato di origine anarchica come ce ne sono stati altri”, ha aggiunto.