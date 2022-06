Maltempo in arrivo, temporali e piogge previste: ecco dove e quando

Maltempo in arrivo: ecco cosa si prevede in queste e nelle prossime ore sula alcune regioni italiane con forti temporali e piogge.

Maltempo in arrivo: ecco cosa aspettarsi in queste e nelle prossime ore sul alcune regioni italiane. Previste piogge e temporali che si abbatteranno con violenza, mentre dall’altra parte d’Italia l’ondata di caldo non si arresta.

Maltempo in arrivo

In queste e nelle prossime ore è previsto un cambiamento climatico che dovrebbe portare maltempo su alcune regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Gli esperti scrivono di un “raid temporalesco” su diverse regioni, anche con fenomeni spesso violenti. Sarà un Paese diviso in due per alcune ore: da una parte piogge e temporali, dall’altra ondate di caldo afoso.

Temporali e piogge previste: ecco dove e quando

Nelle regioni settentrionali e l’alta Toscana, sono previste in queste e nelle prossime ore dei forti temporali, grandinate e associate raffiche di vento. Ecco che martedì 28 giugno, è prevista allerta gialla per rischio temporali in Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Emila-Romagna, Veneto e Toscana Settentrionale, e per rischio idrogeologico in Valle D’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento e parte della Lombardia.

