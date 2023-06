Chi è Ambra Bianchini, la studentessa di 19 anni che si guadagna da vivere su OnlyFans: “Mi mantengo da sola vendendo contenuti hot”

Chi è Ambra Bianchini: a soli 19 anni un profilo OnlyFans da una parte e l’esame di maturità dall’altra. La ragazza sta facendo molto parlare della sua attività hot per guadagnarsi da vivere mentre conclude gli studi.

Chi è Ambra, la studentessa di 19 anni

Ambra è una studentessa di 19 anni e frequenta quinto anno di un istituto superiore di Padova. Il suo nome è finito al centro di attenzioni mediatiche per la sua presenza su OnlyFans con il nome d’arte di “itssaamber” come riporta anche sui suoi canali social Facebook, Instagram, TikTok e appunto OnlyFans. “Ho preso questa decisione due anni fa per motivi di necessità. Essendo fuori sede e vivendo da sola ho delle spese. Però devo dire che questo mondo mi piace”.

“Mamma e papà lo sanno, mi hanno detto di fare attenzione, ma alla fine sono libera di fare ciò che voglio della mia vita e hanno capito che in questo modo sono diventata autonoma dal punto di vista economico – racconta la ragazza -. Di recente ho comprato il cellulare nuovo, adesso vorrei farmi la patente di guida e poi mi sento sicura a lasciare sempre un po’ di soldi da parte per le emergenze. Ad esempio, se mia mamma sta male o se devo prendere all’improvviso il treno per tornare a casa a Trento”.

I guadagni su OnlyFans: “Mi mantengo da sola vendendo contenuti hot”

I guadagni su OnlyFans servono per mantenersi. “Mi sono detta, come faccio a guadagnare continuando a studiare? Così mi sono iscritta a OnlyFans. I miei genitori mi hanno appoggiata, a patto che continuassi a studiare”, dice ancora.

“In quel periodo vivevo già qui a Padova, più precisamente all’Arcella in un appartamento condiviso con altre persone: di base tra affitto e bollette servivano almeno 400 euro al mese. Frequentando la scuola di mattina, avrei dovuto trovarmi un lavoro la sera come cameriera. Prendendo in considerazione i diversi aspetti come la precarietà, le paghe basse, il dover tornare a casa tardi con i mezzi pubblici da sola, alla fine ho evitato. Rischiavo di dormire quattro ore a notte, per poi magari andare male a scuola. Non ne valeva la pena”.

Ambra è arrivata a Padova perché non si trovava più bene nell’Istituto precedente. “A Trento avevo problemi a scuola, non ero a mio agio con i compagni di classe – precisa la 19enne – qui a Padova c’è lo stesso tipo di indirizzo Odontotecnico, quindi ho potuto farmi riconoscere i crediti formativi”. Per essere redditizio, un profilo su OnlyFans richiede tempo. “Ci sono giorni in cui studio per le interrogazioni e gli esami – dice – e altri in cui cerco di imparare dalle influencer e sex worker famose quali sono le tecniche e le ultime tendenze. Ad esempio, riproduco video simpatici e al tempo stesso allusivi. Chi è abbonato alla mia pagina o mi segue sugli altri social tendenzialmente ha dai 30 anni in su”. Il futuro di Ambra? “Un domani mi piacerebbe trovare lavoro come assistente alla poltrona in uno studio dentistico e al tempo stesso mantenere il profilo OnlyFans per le entrate extra – riflette -. Ho chiesto consiglio a un mio ex insegnante e mi ha detto che ci sono molte che lo fanno, senza andare incontro a particolari problemi. Certo che se un giorno avrò una famiglia, un figlio, non so come andrà: a questo proprio non ci ho ancora pensato”.

