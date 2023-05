MC DRIVE, l’ultimo singolo di Emis Killa: testo e video

Lo aveva annunciato ed eccolo qui, Emis Killa presenta il suo ultimo singolo dal titolo MC DRIVE, presente nel nuovo album Effetto Notte.

Il rapper lombardo torna così dopo tre anni di “silenzio”.

MC DRIVE, il testo dell’ultimo singolo di Emis Killa

Il mese di Maggio è a poco più di metà, ma di pezzi ne sta sfornando parecchi. Ecco Emis Killa che, per “mettere al mondo” MC DRIVE si è affidato ad Ernia e Coez, collaborandoci a stretto contatto.

Un pezzo che ha il sound jazz e che, grazie alla bravura dei suoi colleghi, richiama la nostalgia di quella “musica che non c’è più”, di quello stampo musicale che lo aveva fatto innamorare. L’hip hop di altri tempi.

Di seguito il testo del brano:

[Strofa 1: Emis Killa]

Ah, della mia gente che ne è stato? (Ah)

Di quell’ambiente crudo e di quel sound di cui mi sono innamorato

Ormai non c’è più niente (Niente)

Nella mia mente esplodono i ricordi di quando ero adolescente (Huh)

Avevo gli occhi gonfi dei pianti e dei sogni (Seh)

Tu ti vergogni di ciò che sei diventato (Ah)

Io zero perché niente di inventato

Nella testa ho un inventario di parole (Seh)

Che a volte impugno male come un coltello al contrario e mi ci taglio (Ah)

Casa mia cambia faccia quando arriva sera (Seh)

Diventa triste come il mare d’inverno in riviera (Yeah)

Ho fatto un salto all’inferno ed ho fatto giusto un metro (Uno)

Poi sono uscito dal retro per quanta gente c’era (Huh)

Villette a schiera, famiglie divise (Seh), unite solo in preghiera

Quante ne ho viste, una storia triste, per giunta vera

Mi chiedeva a fine corsa chi saremo (Chi?)

Se in chiesa ai matrimoni c’è il pieno, ma ai funerali un po’ meno

Dicono il treno passi sempre una volta (Eh)

Cosa vuoi che risponda? (Boh)

Chissà se io la mia occasione l’ho colta (Seh)

Basta parlare di svolta che poi ‘sta gente si fida (Huh)

Io mi sono sempre chiesto chi ci fosse alla guida, uoh

[Ritornello: Coez & Ernia]

Mi dicevi: “Take your time”

Fumavo per rilassarmi un po’

Dimmi che ci resta ormai

Quando tutti i piani saltano

Sempre a piedi per strada

Senza chiavi di casa

Senza soldi in un Mc Drive, yeh-yeh-yeh-yeh (Ah)

[Strofa 2: Ernia]

Nel cono arancio di un lampione

Rivedo il me che pensa in piena adolescenza vuoto nel giaccone

Scrive il mio nome sopra la condensa e cerca una soluzione

Vuole riuscirci e sta pensando a come, ah

I soldi conta solo se non li hai

E la figa è una figata, però soltanto prima che te la fai

Vorrei dirti: goditi il viaggio

Datti del tempo per capirti se all’arrivo non apprezzerai il paesaggio

È probabile, tu lo sai già

E non per niente scrivi sempre per render meno scadente la realtà

E sei nel mezzo, né ghetto né centro

Sei un meticcio, sei un bastardo come il genere che hai scelto

Ora ti dico il pezzo forte, accenditi una siga

Ad ogni dono, sai, c’è un prezzo, una sorta di sfiga

Tu l’hai fatto per evadere per tutta la vita

Riuscirai, ma dopo vagherai cercando l’uscita per sempre

[Ritornello: Coez]

Mi dicevi: “Take your time”

Fumavo per rilassarmi un po’

Dimmi che ci resta ormai

Quando tutti i piani saltano

Sempre a piedi per strada

Senza chiavi di casa

Senza soldi in un Mc Drive, yeh-yeh-yeh-yeh

