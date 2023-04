Si finge prete e militare: arrestato uomo di 37 anni

Quanto successo nei dintorni di Trieste sembra essere assurdo. Un uomo si finge inizialmente prete e poi militare in situazioni differenti. Una volta scoperto, il 37enne è stato arrestato dalle forze dell’ordine.

Dovrà rispondere a due condanne.

si finge prete e militare per poi essere arrestato a Trieste

È accaduto nei dintorni di Trieste, per la precisione a Fernetti, piccola frazione. Qui i carabinieri sono stati chiamati ad arrestare un uomo di 37 anni di origini rumene. Colpevole di violazione di domicilio e usurpazione di titoli, è stato condannato a due anni di reclusione secondo quanto deciso dalla Procura di Torino. Il 37enne era stato protagonista di due vicende differenti, entrambe però con luogo in Piemonte.

Nella prima occasione si era finto un prete, introducendosi in un condominio. Una volta entrato, ha approfittato del “ruolo fittizio” per occupare un appartamento vuoto, stabilendosi lì. Per far sì che venisse creduto, ha finto di dover benedire le varie abitazioni, riuscendo ad entrare nel palazzo grazie ad un anziano signore che gli ha aperto il portone. Nella seconda occasione ha vestito i “panni” di militare d’Arma, fingendo di essere un carabiniere appena trasferitosi nell’appartamento che fino a poco tempo prima era vuoto. Aveva fatto amicizia con gli altri vicini per crearsi una “identità”.

L’arma è riuscita poi a identificare l’uomo, fino a rintracciarlo. Era su un autobus di linea con direzione Francia. Una volta catturato, è stato portato nel carcere del Coroneo, dove sconterà i due anni di reclusione, almeno questa risulta essere la pena iniziale che potrebbe anche essere allungata.

Un evento stranissimo e forse anche inedito, con l’uomo furbo a subentrato nell’appartamento e a fuggire quando ha capito di essere stato scoperto. Per sua sfortuna non è riuscito nell’intento ed è stato preso prima.

