Justin Bieber è malato: di cosa soffre e perché ha annullato il tour

Justin Bieber è malato: l'annuncio arriva direttamente dal cantante con un post su Instagram con una notizia terribile per i fans.

Justin Bieber è malato: la star 28enne ha annunciato una scelta difficile ossia dover annullare il suo tour a causa dl ripresentarsi della malattia che da tempo lo affligge. Ecco cosa ha detto il cantante e cosa farà nelle prossime settimane.

Justin Bieber è malato: di cosa soffre

Justin Bieber è malato. L’artista di 28 anni soffre di una malattia che si chiama Lyme e scaturisce dal morso delle zecche. Il morbo di Lyme è un’infezione, di origine batterica, che colpisce prevalentemente la pelle, le articolazioni, il sistema nervoso e gli organi interni, in primis cuore e cervello.

Si può manifestare con sintomi gravi, persistenti e, se non viene curata, può diventare cronica.

Come riporta la piattaforma EpiCentro, dell’Istituto Superiore di Sanità, «i primi sintomi della malattia possono essere intermittenti e mutevoli. La malattia inizia tipicamente in estate manifestandosi con una macchia rossa che si espande lentamente. Entro qualche settimana (che in qualche caso possono diventare mesi), si possono sviluppare disturbi neurologici precoci caratterizzati da artralgie migranti, mialgie, meningiti, polineuriti, linfocitoma cutaneo, miocardite e disturbi della conduzione atrio-ventricolare.

I sintomi sono fluttuanti e possono durare per mesi fino a diventare cronici. L’ultima fase della malattia a distanza di mesi o anni dall’infezione, è caratterizzata da alterazioni a carico dell’apparato muscolo-scheletrico (artrite cronica), del sistema nervoso centrale e periferico (meningite, encefalomielite, atassia cerebellare, polineuropatie sensitivo–motorie, disturbi del sonno e comportamentali), della cute (acrodermatite cronica atrofica) e dell’apparato cardiovascolare (miopericardite, cardiomegalia)».\

Perché ha annullato il tour

Il morbo di Lyme ha colpito e ha peggiorato le condizione della star internazionale Justin Bieber.

Con un post su Instagram è stato o steso cantante a dare l’annuncio e motivare la scelta di aver dovuto annullare il tour. “Non posso credere dirlo. Ho fatto di tutto per stare meglio ma la malattia sta peggiorando. Mi si spezza il cuore ma dovrò rimandar i miei prossimi show (ordine dei medici)”. Così Bieber ha annunciato lo stop dei concerti del suo ‘Justice Tour’ in programma a Toronto.

Inoltre, il cantante ha deciso di pubblicare alcuni documentari su Youtube in cui racconterà gli ultimi anni in cui ha combattuto la malattia.

«Sono stati due anni difficili ma sto ricevendo un trattamento efficace che aiuterà a curare questa malattia, fino a questo momento incurabile».

