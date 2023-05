Emis Killa, chi è il rapper: vita privata, carriera e album

Il mondo della musica narra le storie di molti artisti. Tra queste c’è anche quella di Emis Killa che torna con il suo nuovo album, dal titolo Effetto Notte. Andiamo a scoprire chi è il rapper classe ’89.

Chi è Emis Killa: la carriera e gli album

Che la vita dei rapper non sia sempre rose e fiori è vero e a confermare questa regola è lo stesso Emis Killa. nome d’arte adottato nel corso del suo percorso artistico. La sua carriera in campo musicale è cominciata lentamente ma gli ha regalato, poco per volta, enormi soddisfazioni.

Dopo il freestyle, il rapper classe ’89 ha cominciato a farsi conoscere esordendo con il suo primo disco, L’erba cattiva (il 24 Gennaio 2012). L’album è rimasto nelle classifiche per più di un anno e ha mantenuto la top 20 per i primi tre mesi dal suo debutto. Un grande trampolino di lancio, che ha permesso al cantante di farsi conoscere poco per volta. Dopo poco più di un anno ha infatti presentato l’album Mercurio, dopo aver dato l’antipasto con il singolo “Vampiri”. Da lì in avanti la sua carriera ha cominciato a prendere una linea più concreta.

Dal 2016 al 2020 si è fatto sentire con altri dischi, rispettivamente:

Terza stagione (2016)

Supereroe (2017)

17 (con Jake La Furia – 2o20)

Non sono mai mancate le collaborazioni con altri artisti, più o meno affermati. E poi, dopo qualche anno di apparente silenzio, ecco che Emis Killa ritorna in grande stile raccontandosi attraverso Effetto Notte che uscirà Venerdì 19 Maggio.

La vita privata del rapper

Al di là del personaggio musicale, Emiliano Rudolf Giambelli – vero nome del cantante – ha un vissuto importante. Nato a Vimercate il 14 Novembre 1989, il rapper si è avvicinato fin da subito a questo mondo. Il padre era infatti un musicista presso gruppi brianzoli, suonando il pianoforte. La madre invece faceva l’operaia metalmeccanica. I due si sono separati e questo non ha aiutato il giovane cantante, che ha poi perso il papà nel 2009 a causa di un infarto. Una figura genitoriale (quella del papà) che ha sofferto di bipolarismo e che ha avuto anche un altro figlio, il fratellastro di Emis.

A livello scolastico, il giovane Emiliano si trasferisce dall’istituto tecnico a quello alberghiero, senza però conseguire il diploma per cominciare a lavorare. Negli anni dell’adolescenza si è avvicinato al mondo del rap con il soprannome di Emilietto (oppure Emilietto lo zarro). Poi, dal 2007 in poi, cominciando a partecipare a gare di freestyle adotterà il nome che lo accompagnerà per il resto della sua vita.

