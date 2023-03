Maya Sansa, chi è l’attrice de “Il mistero di Leila”: carriera, tv, studi, David di Donatello

Maya Sansa è un’attrice italiana, protagonista della miniserie di Rai 1 “Sei donne – Il mistero di Leila” dove interpreta la pm Anna Conti.

Chi è Maya Sansa

Maya Sansa nasce a Roma il 25 settembre 1975 da madre italiana, ha un padre di origini iraniane. La madre è un’artigiana che dipinge su vetro e lavora gioielli mentre il padre è un architetto. Maya consegue la maturità classica nel 1996, ma già durante gli anni liceali inizia ad avvicinarsi alla recitazione per il teatro e ad essere affascinata dal mondo dello spettacolo. A 18 anni vola verso il Regno Unito, e arrivata a Londra segue lo Shakespeare adition course, Studia e si diploma alla Guildhall school of music and drama di Londra e decide poi di provare a partecipare a dei provini.

Esordi

Il debutto di Maya Sansa nel mondo del cinema è nel film “La balia”, diretta da un maestro dal calibro di Marco Bellocchio e nel 2003 recita per il lungo film “La meglio gioventù”, diretta da Marco Tullio Giordana e con Alessio Boni. Successivamente è nel cast di “Buongiorno, notte”nei panni di protagonista assoluta e da quel momento la sua carriera è in ascesa.

Carriera

Tra i suoi film più significativi ricordiamo“L’amore ritrovato” di Carlo Mazzacurati (2004); “Female Agents” di Jean-Paul Salomé (2008); “Bella addormentata” di Marco Bellocchio (2012); “Molière in bicicletta” di Philippe Le Guay (2013); “La Belle Vie” di Jean Denizot (2014) e “Lasciami andare” di Stefano Mordini (2020).

Nel 2023 è protagonista della miniserie di Rai 1 “Sei donne – Il mistero di Leila”. Diretta da Vincenzo Marra dove interpreta il ruolo della tormentata PM Anna Conti.

Premi

Nel 2013 Maya ha vinto il David di Donatello come Miglior attrice non protagonista per “Bella addormentata”

Fidanzato di Maya Sansa

Maya Sansa è fidanzata da tanti anni con l’attore classe 1970 Fabrice Scott, attore classe 1970. Insieme nel 2013 hanno avuto la figlia Talitha (il nome significa fanciulla in aramaico).