“Sei donne – il mistero di Leila” su Rai 1: cast, trama, puntate

“Sei donne, il mistero di Leila” andrà in onda dal 28 febbraio su Rai 1. Si tratta di una nuova serie realizzata in collaborazione con IBC Movie e Rai Fiction che andrà in onda in prima serata.

“Sei donne, il mistero di Leila” su Rai 1: trama

La storia, ambientata a Taranto, ruota attorno alla sparizione di Leila, una ragazzina, di cui non si hanno più tracce insieme a quelle del suo patrigno Gregorio. La ricerca della verità si incrocia con le vite di sei donne: Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha e Leila che sono ovviamente le protagoniste di questa nuova fiction. Ognuna di loro rappresenta una versione dell’universo femminile. La storia comunque parte da Anna Conti, pm della Procura di Taranto, la cui vita sentimentale è completamente distrutta dopo la fine del suo matrimonio. Per reagire, si butta nel lavoro e viene a conoscenza del caso di Leila, indicato dalla Procura come un allontanamento volontario. Anna, che prende a cuore il caso, si appassiona all’improvvisa scomparsa di questa ragazzina, insieme al suo patrigno e si troverà a confronto con molte donne.

Quando inizia e quante puntate

La serie è composta da sei episodi, suddivisi in tre puntate, con il finale di stagione la cui messa in onda è prevista per il 14 marzo.

Cast

Il cast degli attori e delle attrici della serie tv è costituito da:

Maya Sansa nel ruolo del Pubblico Ministero di Taranto Anna Conti

Alessio Vassallo nel ruolo del nuovo ispettore

Silvia Pacente nel ruolo di Leila, la ragazza scomparsa

Ivana Lotito interpreta Michela la zia materna, chirurgo

Denise Tantucci è Alessia, l’allenatrice di atletica

Cristina Parku recita nel ruolo di Aysha, migliore amica di Leila

Isabella Ferrari è Viola, la vicina di casa

Maurizio Lastrico è Gregorio, il patrigno di Leila

Pier Giorgio Bellocchio è Roberto, l’ex marito di Anna

Gianfelice Imparato è il Procuratore capo Marcello Trifoni, molto vicino ad Anna, con lei duro e protettivo allo stesso tempo

Trailer

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”it” dir=”ltr”>Una ragazza e il suo patrigno sono scomparsi nel nulla. Anna Conti li sta cercando e non ha alcuna intenzione di arrendersi. <a href=”https://twitter.com/hashtag/SeiDonne?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#SeiDonne</a> – Il mistero di Leila. Da domani, martedì <a href=”https://twitter.com/hashtag/28febbraio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#28febbraio</a>, in prima serata su Rai1 e in streaming su RaiPlay. <a href=”https://t.co/hBhweTuOdn”>pic.twitter.com/hBhweTuOdn</a></p>— Rai1 (@RaiUno) <a href=”https://twitter.com/RaiUno/status/1630229391975280642?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 27, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>