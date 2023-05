I Migliori anni, terza puntata: anticipazioni ed ospiti di Carlo Conti

I Migliori anni torna con la terza puntata su Rai 1 in prima serata. Con Carlo Conti alla conduzione torna la musica italiana ed internazionale con tanti ospiti e comici che arricchiranno il programma.

I Migliori anni, terza puntata: anticipazioni

I migliori anni con la conduzione di Carlo Conti torna con una nuova edizione da venerdì 28 aprile su Rai1 dalle ore 21.25. Saranno 6 puntate, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma con il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy ed andrà in onda in diretta. Sarà ancora, come sempre, un vero e proprio viaggio che attraverserà 40 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni così come nelle precedenti edizioni. “Interagiremo con i telespettatori che in tempo reale ci potranno raccontare un loro ricordo, o mandare una foto. Non c’è più il voto finale, sarà tutto più dinamico, più veloce e soprattutto più divertente”, ha dichiarato Conti. La terza puntata va in onda venerdì 12 maggio alle 21.25 su Rai 1.

L’ufficio stampa Rai ha pubblicato il programma della serata: “Questa settimana sarà Marco Masini a commentare e cantare le sue canzoni più amate e più votate dai telespettatori nella esclusiva ‘Hit Parade’ del programma, mentre per le interviste della ‘my list’, sarà protagonista Alessia Marcuzzi che parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite.

Ospiti internazionali saranno i 10CC, band inglese capace di scalare le classifiche mondiali con una ballad anticonvenzionale come “I’m not in love” e, allo stesso tempo, di pubblicare negli anni ’70 album che sono rimasti nella storia del rock (“The Original Soundtrack” e “How Dare You!”, su tutti); Matt Bianco, con hit anni ‘80 come, soprattutto “Whose side are you on?” e “More than I can bear”; e l’americana Anita Ward, con la sua celeberrima “Ring my bell”, che ancora oggi fa ballare mezzo mondo.

Molti altri saranno i momenti per ascoltare successi dei Migliori Anni (sia italiani che internazionali) con l’interpretazione live dei cantanti originali. Si alterneranno sul doppio palco del programma anche Ivana Spagna e Gazebo, protagonisti della dance italiana, con due hit come, rispettivamente, “Easy Lady” e “I like Chopin”. Il cantautore Massimo Di Cataldo proporrà la sua celeberrima “Se adesso te ne vai”; altri ospiti i Collage (“Tu mi rubi l’anima”); Stefano Sani (“Lisa”); Riccardo Azzurri (“Amare te”); Rosanna Fratello (“Sono una donna, non sono una santa”) e Alberto Camerini che canterà “Rock ‘n’ roll robot” e, infine, Sandro Giacobbe (“Gli occhi di tua madre”, tra i suoi successi); mentre Gianmarco Carroccia interpreterà grandi successi del repertorio di Lucio Battisti”.

Gli ospiti di Carlo Conti

Ci saranno ogni volta due comici “che si alterneranno nel ruolo di commentatori del tempo che cambia. Insomma, in sintesi, sarà più dinamico, meno seduto. Alla fine attraverso le schede e i ricordi si scoprirà che quella memoria che si pensava singola è memoria collettiva”. I ‘Commentatori del tempo’ saranno i comici Andrea Pucci e Barbara Foria.