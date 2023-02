Fiorenza Pieri è un’attrice che interpreta il ruolo di Suor Teresa in “Che Dio ci aiuti”. Ecco chi è.

Chi è Fiorenza Pieri, Suor Teresa in “Che Dio ci aiuti”

Fiorenza Pieri è un’attrice, volto noto del piccolo e del grande schermo. Nata a Firenze nel 1980, ha esordito come attrice sul palcoscenico del Teatro Stabile di Genova per proseguire al Teatro Astra di Torino dove ha iniziato anche a lavorare come regista. Classe 1980, con un passato fra il cinema e il teatro italiano, Fiorenza Pieri ha preso parte a diverse produzioni teatrali classiche e si è diplomata nella stessa scuola di teatro.

Film e teatro

Nel 2018, al Teatro Nazionale di Genova, cura la regia di Aeroplani di carta di Elise Wilk. Nel contempo, si occupa di preparazione per giovani attori insieme a Enzo Paci e Maurizio Lastrico. Parallelamente, Pieri inizia a recitare in ruoli per la tv e il cinema. Sul grande schermo, figura nel cast di Il mattino ha l’oro in bocca (2008), Terror Take Away (2018) e Mai Scherzare con le Stelle! (2020). Nel 2019 ha recitato anche in Non Mentire e Io ti cercherò, due prodotti televisivi diretti dall’apprezzato Gianluca Maria Tavarelli.

In “Che Dio ci aiuti 7“, recita nel ruolo di Suor Teresa.