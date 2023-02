Max Felicitas, quanto guadagna al mese? Le rivelazioni dell’erede di Siffredi

Quanto guadagna al mese Max Felicitas? Intervistato a La Zanzara, il giovane pornattore celebre sui social ha rivelato alcuni dettagli sui suoi guadagni: “Sono un anticipatore, il primo ad autoprodurre i miei filmati. La mia forza è la comunicazione”.

Quanto guadagna al mese Max Felicitas: le rivelazioni a La Zanzara

Il giovane attore porno Max Felicitas, da molti considerato l’erede di Rocco Siffredi, ha parlato di sé e dei suoi guadagni in un’intervista a La Zanzara. Celebre sul web grazie al suo sito personale e al suo account TikTok, Felicitas è stato anche vicino a partecipare al Grande Fratello Vip 7. Un’opportunità considerevole, che però non si è mai concretizzata. Da parte sua l’attore non ne soffre più di tanto: nell’intervista ha dichiarato che, grazie alle sue varie attività, guadagna tra i 70mila e i 100mila euro lordi al mese.

Parla l’attore: “Ho anticipato i tempi con la mia piattaforma, la mia forza è la comunicazione”

Nel corso dell’intervista, Felicitas ha parlato del suo successo in modo più approfondito: “Mi ritengo un anticipatore della nuova piattaforma a pagamento che usano tutti. Da cinque anni ho il mio sito personale e sono stato il primo ad autoprodurre filmandomi con il cellulare e poi pubblicando i video. Ho tantissimi abbonati. Ci sono persone normalissime che pagano per vedere cosa pubblico, dal politico allo studente universitario. Non ho le caratteristiche fisiche di molti altri attori, la mia forza è la comunicazione: do consigli anche a importanti imprenditori e politici su come comunicare con le persone. Se le nuove piattaforme mi hanno fregato? No, anzi, da quando l’ho aperto ricevo più richieste. Sono diventato una sorta di promoter di ragazze, le lancio. Quando ne noto qualcuna che si è appena iscritta, la contatto e cerco di organizzarci qualcosa”.

L’attore ha poi risposto alle critiche al suo stile di vita e ha svelato di essere felicemente fidanzato: “Pago più tasse io con quello che faccio che molti altri, produco reddito, do un contributo. Nella vita, tutti noi offriamo qualcosa per soldi: c’è chi vende la propria mente, io offro me stesso, che differenza fa? Sono fidanzato da due anni e la mia ragazza accetta la mia vita, così come io la sua. Io sono fatto così, e se qualcuno ti ama, ti accetta per quello che sei”.