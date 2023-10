Michele Morrone, chi è l’attore dello spot di Dolce & Gabbana: vita privata, fidanzata e carriera

Michele Morrone è un attore italiano diventato popolare con la partecipazione nel film erotico del 2020 365 Giorni disponibile su Netflix. Come ultimo lavoro è protagonista dello spot di Dolce & Gabbana per il lancio di un nuovo profumo.

Michele Morrone, chi è l’attore: vita privata e fidanzata

Michele Morrone è nato il 3 Ottobre 1990 a Melegnano, in provincia di Milano. Nella vita si è lanciato prima nel mondo della recitazione soprattutto e poi nello spettacolo. A VanityFair ha raccontato come è iniziato il suo sogno: “A Melegnano, dove sono cresciuto, c’era una vecchia scuola di recitazione, abbastanza lontano da casa mia. – ha dichiarato – Ricordo che trovai una bici abbandonata, con le ruote sgonfie: ogni giovedì, anche in mezzo alla neve, andavo al corso con altre 3/4 persone. Iniziai a scaricare monologhi, li leggevo persino durante matematica: oggi posso dire che quella era passione vera”. Ha un profilo instagram con un discreto seguito.

Nella sua vita personale, Morrone è padre di due bambini, nati dal matrimonio con la stilista libanese Rouba Saadeh. Negli ultimi tempi si è chiacchierato molto di alcune sue possibili relazioni con la sua co-protagonista in 365 giorni, Anna Maria Sieklucka ma soprattutto Belen Rodriguez. Però entrambi flirt sono stati smentiti.

La carriera

Nella sua carriera si è fatto conosce soprattutto a livello internazionale per aver interpretato il boss mafioso Massimo Torricelli nel film erotico del 2020 365 Giorni, distribuito da Netflix. Ha un passato nella fiction italiana: ha recitato al fianco di Raoul Bova in Come un delfino 2 e interpretato piccole parti in Che Dio ci aiuti, Provaci ancora Prof! e Squadra Antimafia.

Nel 2016 è stato uno dei concorrenti dell’undicesima edizione di Ballando con le Stelle. Insieme alla sua maestra di danza, Ekaterina Vaganova, Morrone si fece onore nella competizione, classificandosi al secondo posto. Nel 2021 è entrato a far parte del cast della seconda stagione della serie tv spagnola Toy Boy, poliziesco disponibile su Netflix. Ha preso parte anche alla serie di Rai1 Sirene, in cui recita accanto a Maria Pia Calzone, Ornella Muti, Luca Argentero. Inoltre, si è dato anche alla musica. Pubblica il suo album di debutto, Dark Room, nel 2020, in parte come promozione del film 365 giorni. L’album ottiene un discreto successo, soprattutto in Polonia, nonostante alcune recensioni particolarmente negative. Per promuovere maggiormente la propria carriera musicale, Michele Morrone ha creato anche un canale Youtube: il suo brano Feel it ha ottenuto oltre 60 milioni di visualizzazioni in due anni. Come ultimo lavoro, è protagonista insieme alla pop star Katy Perry del lancio del profumo “Devotion” di Dolce & Gabbana.