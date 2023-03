Calcio, Andrea Pirlo dichiara: “Juventus? Tornerei”

Durante un'intervista, Andrea Pirlo ha dimostrato interesse per quanto riguarda un ritorno alla Juventus, in qualità di tecnico.

La sosta nazionali permette a molte squadre e molti allenatori di analizzare il lavoro svolto fino ad ora e capire come migliorare. Tra questi c’è senza dubbio Pirlo che, con il Karagumruk in Turchia, sta vivendo una stagione di alti e bassi. Criticato in diverse occasioni, sta cercando comunque di esprimere la propria idea di calcio. Durante un’intervista, Andrea Pirlo ha dimostrato interesse per quanto riguarda un ritorno alla Juventus. In generale, il tecnico classe ’79 vorrebbe comunque tornare in Serie A.