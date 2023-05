Barbara D’Urso dice addio alla Mediaset: rifiutato il rinnovo del nuovo contratto. Futuro alla Rai?

Barbara D’Urso potrebbe dire addio alla Mediaset nei prossimi mesi. La bomba è stata lanciata nelle ultime ore e così dopo l’uscita di scena di Fabio Fazio, ecco che un’altra storica conduttrice potrebbe fare una nuova esperienza.

Barbara D’Urso dice addio alla Mediaset

Dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai, ecco che potrebbe esserci un’altra clamorosa uscita di scena, questa volta dalla Mediaset. Barbara D’Urso potrebbe dire addio alle reti di Berlusconi per provare nuove esperienze. Secondo TvBlog D’Urso avrebbe rifiutato un contratto biennale e non sarà nei palinsesti del Biscione il prossimo anno. Dalla conduzione di tre programmi – Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso – Barbara è, infatti, passata alla guida solo di uno (Pomeriggio Cinque). Dunque, un addio quasi annunciato negli ultimi mesi. Inoltre, la D’Urso non sarà nemmeno alla conduzione della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”.

Rifiutato il rinnovo del nuovo contratto

“Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare ed in seguito di appurare, per Barbara D’Urso si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme, per un impegno sostanzialmente diverso rispetto a quelli da lei intrapresi nel corso della sua lunga carriera. Piattaforma ed impegno che verranno svelati al termine dei contatti che sarebbero in corso di questi tempi”, si legge sul portale. Secondo le indiscrezioni che girano, la conduttrice potrebbe provare una nuova esperienza come giurata a Ballando con le Stelle su Rai 1.

LEGGI ANCHE: Selvaggia Lucarelli su Fazio prende le distanze e poi attacca il governo: “Ha chiuso un contratto milionario con Discovery”