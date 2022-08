Gerry Scotti su Ilary e Totti fa una rivelazione: ecco cosa ha detto il conduttore

Gerry Scotti su Ilary e Totti: in un’intervista il conduttore Mediaset ha ricordato e rivelato un aneddoto sull’incontro con l’ex capitano della Roma. Scotti tra l’altro è legato molto anche a Ilary con cui ha avuto un rapporto professionale in passato.

Gerry Scotti su Ilary e Totti fa una rivelazione

Gerry Scotti conosce bene l’ex coppia Ilary Blasi e Francesco Totti. In particolare con l’ex moglie del calciatore giallorosso, il conduttore Mediaset ha avuto anche un rapporto professionale in passato.

Infatti, . Ilary e Silvia Toffanin erano infatti le letterine nel programma Passaparola.

Ecco cosa ha detto il conduttore

Nel corso di una recente intervista a Panorama, Gerry Scotti ha ricordato e rivelato il suo primo incontro con l’ex capitano giallorosso: “Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa.

Mi giro e gli dico: ‘E tu chi sei?’. ‘Francesco’, mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. ‘E che ci fai qui?’. ‘Aspetto Ilary“. Il conduttore ha poi parlato anche del divorzio tra Ilary e Totti che in queste settimane sta facendo molto discutere: “Ho vissuto la nascita della loro storia da fratello maggiore e speravo, come tutti, che il loro sogno durasse per sempre. Ma ci sono passato anch’io dal divorzio, so che significa quando la vita decide per noi“.

