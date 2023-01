Matteo Messina Denaro, l’outfit del boss diventa una moda: incredibile ciò che succede a Napoli

Matteo Messina Denaro, l’outfit che indossava al momento dell’arresto è diventata una moda. Succede a Napoli da una foto diventata virale ai commercianti che sui social pubblicizzano i capi indossati dal boss di Cosa Nostra.

Matteo Messina Denaro, l’outfit del boss diventa una moda

Non c’è fine la peggio perché, poi, succede che Matteo Messina Denaro lancia una moda a sua insaputa nel settore commerciale e del vestiario. Cappellino di lana beige, cappotto di montone, pantaloni abbinati e scarpe da ginnastica chiare sono state diventai capi di moda nell’ambiente napoletano. Sui social è diventata virale la foto di un uomo al supermercato che indossava lo stesso outifit che vestiva il boss di Cosa Nostra al momento del suo arresto. Così, qualche commerciante ha pensato bene di iniziare a vendere e a pubblicizzare nei propri negozi questi capi.

Incredibile ciò che succede a Napoli

Tutto ciò accade a Napoli e la denuncia arriva dal deputato Francesco Emilio Borrelli che attraverso i suoi canali lancia la polemica: «Ciò che dovrebbe essere motivo di vergogna diventa simbolo di tendenza. Le vittime e gli eroi invece non vanno di moda».

«È la nuova moda che sta spopolando tragicamente in questi giorni – continua il deputato -. Persone che vanno in giro indossando l’outfit di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso catturato in questa settimana dopo 30 anni di latitanza. Addirittura un commerciante napoletano fa video promozionali promuovendo il Messina Denaro Style. E gli affari vanno bene. Ci hanno inviato foto di sempre più persone vestite come il capomafia al momento dell’arresto, cappellino di lana, giubbotto e pantalone marrone. Sono tanti i negozi che, stando alle segnalazioni, avrebbero messo in vendita i vari capi di abbigliamento per assomigliare a Messina Denaro. Alcuni stanno promuovendo capi simili anche per bambini».

