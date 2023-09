Luca Filippo Carlo Battisti, chi è il figlio di Lucio Battisti e cosa fa nella vita

Luca Filippo Carlo Battisti è il figlio del famoso cantante Lucio Battisti. Tra le sue passioni iniziali c’è ovviamente la musica. Dopo la morte del padre insieme alla mamma si trasferisce a Rimini. Non ci sono molte notizie essendo una famiglia molto riservata.

Luca Filippo Carlo Battisti, chi è il figlio di Lucio Battisti

Grazia Letizia Veronese e Lucio Battisti si incontrano per la prima volta nel 1968 al Festival di Sanremo. Il fidanzamento ufficiale arriva dopo un anno. Prima di sposarsi nasce Luca Carlo Filippo il 25 marzo 1973.

La prima passione di Luca Carlo Filippo è nemmeno a dirlo la musica ed infatti insieme ad alcuni amici fondò una band dal nome Hospital con cui ha pubblicato anche tre album. Visto il cognome pesante decise di prendere un nome d’arte: Lou Scoppiato.

Cosa fa nella vita

Non avendo successo come cantante, insieme alla madre dopo la morte del padre ha gestito il patrimonio dell’artista. “Non vogliamo vendere la musica, ma distribuirla gratis fuori dai circuiti commerciali. Lo scopo è raggiungere persone, non fare l’imprenditorucolo”, ha dichiarato Luca Filippo Carlo. Poi, ha aggiunto: “le canzoni di mio padre non possono finire all’asta e quindi nella mani di chiunque”.

Nel 2018 madre e figlio sono stati condannati a pagare 8mila euro di spese legali all’Amministrazione comunale di Molteno dopo che la famiglia Battisti aveva denunciato il comune per aver organizzato una manifestazione in onore di Lucio Battisti perché la riteneva: “Mercantile e di bassa qualità, non adeguata al livello dell’artista e compromissoria della sua immagine“.