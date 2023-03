Matrimonio a prima vista 10, chi sono Giulia e Mattia: cosa sappiamo di loro

Matrimonio a prima vista 10, chi sono Giulia e Mattia: cosa sappiamo della coppia? Scopriamo qualcosa in più sui partecipanti della decima edizione italiana del reality di RealTime. Cosa fanno nella vita? Quante speranze hanno di restare insieme?

Matrimonio a prima vista 10, chi sono Giulia e Mattia?

Il reality show Matrimonio a prima vista è arrivato alla sua decima stagione italiana, la settima in onda su RealTime. Come ogni anno, in una sorta di esperimento televisivo, tre coppie di sconosciuti si avvieranno all’altare, incontrando per la prima volta il proprio partner il giorno delle nozze. Scopriamo qualche informazione in più su una delle coppie in gara, quella formata da Giulia e Mattia: cosa sappiamo di loro?

Chi è Giulia Martello di Matrimonio a prima vista 10, cosa sappiamo di lei?

Nata e cresciuta a Bussoleno, in provincia di Torino, Giulia Martello ha 27 anni ed è un’impiegata contabile single da due anni. Ha frequentato il liceo turistico e a lavorato per cinque anni a Londra prima di tornare in Val di Susa, nella sua città natale, per stare con la sua famiglia. Nel suo video di presentazione Giulia ha parlato della sua esperienza all’estero: “Mi sono divertita tantissimo. Anche se passare da una città frenetica a un paesino di 6mila persone è stato veramente strano”. Figlia unica, ha un grande rapporto con i suoi genitori. Con il suo papà condivide la passione per il calcio, i due vanno spesso insieme allo stadio. Adora passeggiare in montagna con il suo cane Layla, leggere e visitare musei.

Chi è Mattia Benedetto di Matrimonio a prima vista 10, cosa sappiamo di lui?

Nato a Cafasse, in provincia di Torino, Mattia Benedetto ha 37 anni e lavora come giardiniere. Single da un anno e mezzo, sostiene di avere un caratteraccio: “Non ho un carattere molto facile, ma quando mi innamoro di una persona mi innamoro pienamente”. Dopo aver studiato informatica, Mattia inizia a lavorare come giardiniere per l’impresa di famiglia. È molto legato ai suoi genitori, oggi in pensione, e a sua sorella grande, madre di due bambine. È appassionato di videogiochi, horror e cinema ed ha il pallino della cucina. È inoltre molto legato alla Scozia: possiede anche un kilt che indossa sempre quando partecipa a feste scozzesi.

LEGGI ANCHE: Back to school 2023, quando inizia: concorrenti, conduttrice, come funziona

La loro esperienza finora, puro gelo tra i due: come andrà a finire?

Fino ad ora l’esperienza a Matrimonio a prima vista della coppia non è stata delle migliori. Se da un lato Mattia sta provando in tutti i modi di allacciare un rapporto con la “futura moglie”, Giulia non si è dimostrata altrettanto entusiasta. La 27enne è parsa ben poco recettiva delle attenzioni del compagno, che ormai non sa più che pesci prendere. L’atmosfera è ormai gelida e la distanza tra i due è siderale: come andrà a finire?