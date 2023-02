Chiara Francini, look a Sanremo 2023: gli stilisti scelti dall’attrice

quale sarà il look di Chiara Francini a Sanremo? Il 10 febbraio 2023, nel corso della quarta serata dedicata alle cover, sarà co-conduttrice di Sanremo 2023 insieme ad Amadeus e a Gianni Morandi.

La quarta serata di Sanremo 2023

Nel corso della quarta serata dedicata alle cover, Chiara Francini sarà co-conduttrice di Sanremo 2023. La capacità di tenere il palco, l’abilità retorica e il monologo che sarà fatto da Chiara in tarda serata saranno gli ingredienti per il suo festival di Sanremo con i quali cercherà di intrattenere il pubblico. A suscitare la curiosità, però, è sarà anche il suo look.

Chiara Francini look: la scelta degli stilisti

Nella quarta serata del festival di Sanremo 2023, Chiara Francini vestirà Moschino, famoso per ricoprire le proprie creazioni di slogan d’impatto e battute di spirito. Non c’è da stupirsi che proprio sul brand italiano sia ricaduta la scelta dello stylist Andrea Mennella, che accompagnerà Francini a Sanremo. “Sicuramente il mio sarà un look che rispecchia la mia personalità. Cercherò di essere più bellina possibile, ma dovrà essere sempre qualcosa che rispecchia quella che è la mia personalità, ci dovrà essere un tocco francinesco” ha dichiaro l’attrice. Non si conosce ancora, invece, il brand scelto per le calzature adatte a scendere senza intoppi la scalinata del teatro Ariston mentre i gioielli saranno firmati Crivelli.