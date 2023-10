Marisol Castellanos, chi è la ballerina cubana ad Amici 23: vita privata, età, Instagram

Chi è Marisol Castellanos, ballerina cubana di Amici 23. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla concorrente del talent show di Maria De Filippi: “Ogni cosa che faccio finisce in danza”.

Chi è Marisol Castellanos di Amici 23, vita privata e carriera della ballerina

Nata a Cuba nel 2006, Marisol Castellanos Aguilera ha 17 anni ed è una delle concorrenti della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Appassionata di danza dall’età di sei anni, il ballo per lei è una vera e propria ossessione: “Ogni cosa che faccio finisce in danza”. Nonostante qualche problema di salute affrontato ai tempi delle elementarsi, Castellanos non si è fatta abbattere e ha continuato ad allenarsi sulla pista da ballo. I suoi genitori, ai quali è legatissima, han fatto molti sacrifici per permetterle di inseguire la sua passione.

Marisol si è formata a Biella, alla scuola di danza Dance4. Guidata dall’insegnante e coreografa Emily Angelillo, ha conquistato il titolo mondiale ai Poleart Italy, concorso che mette in competizione i migliori atleti di Pole Dance di tutto il globo. Prima di ottenere un banco ad Amici 23, la ballerina cubana si era infatti già fatta conoscere dal pubblico italiano proprio grazie a questa disciplina. Nel 2020, infatti aveva partecipato ad Italia’s Got Talent sorprendendo pubblico e giudici con un’esibizione di Pole Dance.

Vita privata ed Instagram

Al momento si sa ancora molto poco circa la vita privata e sentimentale della talentuosa 17enne. Non si hanno notizie di un suo possibile fidanzato, per cui al momento si può ipotizzare che sia single. Per quanto riguarda la famiglia, Marisol non ha mai parlato di fratelli o sorelle, ma ha ammesso di sentirsi molto più vicina a sua madre rispetto a suo padre. È possibile seguire la ballerina e il suo percorso artistico attraverso il suo profilo Instagram, che ad oggi ha già raccolto quasi 15mila follower.