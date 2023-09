Berlusconi Day a Paestum: programma e gli ospiti dell’evento

Berlusconi Day: dal 29 settembre al 1 ottobre Forza Italia ha organizzato una serie di eventi in cui verrà ricordato il suo fondatore, soprattutto il venerdì il giorno del compleanno del Cavaliere. Tanti ospiti della politica e dello spettacolo.

Berlusconi Day a Paestum: programma

Il Berlusconi Day parte il 29 settembre per tre giorni organizzati da Forza Italia a Paestum. All’Hotel Ariston, da venerdì a domenica, va in scena “Una grande storia – Un futuro di libertà”. Sono previsti ed organizzati numerosi eventi, incontri e dibattiti con Ministri, Sottosegretari e Presidenti di associazioni di categoria per discutere tematiche sulla competitività del nostro Paese.

“La tre giorni di Paestum era già stata organizzata prima del decesso del nostro leader, abbiamo deciso di confermarla e valorizzare il ricordo di Berlusconi – ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione dell’evento Tajani -. Con noi ci saranno tanti protagonisti del mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo. Giancarlo Giannini leggerà l’intervento di Berlusconi al congresso Usa, un discorso storico, poi affronteremo il tema del ruolo dell’Italia in Europa e nel mondo, la politica estera di Berlusconi: stiamo rifacendo quello che lui fece nel Mediterraneo, accordi con i paesi di origine e lotta ai trafficanti, una politica lungimirante e attuale”.

La giornata di sabato, per la prima parte sarà dedicata alle donne, contro i femminicidi, ma si parlerà anche di tasse, meno tasse, più crescita, tutela del risparmio, lavoro per tutti, salario più ricco, giustizia, politica industriale e infrastrutture necessarie, e poi lotta al cambiamento climatico sull’energia del futuro e nucleare.

Gli ospiti dell’evento

In questi tre giorni sono previsti anche ospiti europei, dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola (sabato alle 18) al numero uno del Ppe, Manfred Weber (domenica alle 11), gli interventi dei ministri azzurri e anche uno spazio musicale con Albano e Katia Ricciarelli. L’attore Giancarlo Giannini, nel pomeriggio del 29 settembre, interpreterà il discorso che Silvio Berlusconi tenne davanti al Congresso americano il primo marzo 2006. Annunciate, per venerdì, le presenze dell’ex presidente di Confindustria Antonio D’Amato, l’Ad di Enel Flavio Cattaneo, Adriano Galliani, Rita Dalla Chiesa.

